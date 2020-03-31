Тысячи владельцев квартир во Франции предоставили жилье медикам

Более шести тысяч французских квартировладельцев безвозмездно предоставили медицинским работникам жилье, пустующее сейчас без съемщиков

Более шести тысяч французских квартировладельцев безвозмездно предоставили медицинским работникам жилье, пустующее сейчас без съемщиков. Об этом 31 марта в эфире franceinfo сообщил министр жилищного хозяйства Франции Жюльен Денорманди. Специальные онлайн-платформы для владельцев жилья и медиков создали сервисы аренды квартир Airbnb и PAP.

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Мировой сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb совместно с правительством создали во Франции специальную платформу Appart Solidaire (квартиры солидарности). На ней владельцы жилья, оставшиеся сейчас без съемщиков, могут предоставить свою квартиру в распоряжение медицинских и социальных работников, находящихся на «линии фронта» в борьбе с эпидемией COVID-19. Многим из них необходимо временное жилье вблизи от места работы для отдыха между дежурствами.

За неделю работы платформы Appart Solidaire свое жилье добровольно предоставили медикам более 5000 клиентов Airbnb, сообщил министр Жюльен Денорманди.

Более 1200 подобных объявлений за несколько дней размещено также на ведущем французском сервисе частных объявлений об аренде квартир PAP (Particulier à Particulier), добавил министр. Он призвал владельцев пустующих квартир, расположенных вблизи больниц или домов престарелых Ehpad, последовать этому примеру.

Запустив платформу «солидарного жилья» Appart Solidaire, сервис Airbnb обязался начислять владельцам квартир по 50 евро в качестве компенсации расходов на уборку при смене жильцов (а также отменил уплату обязательных комиссионных с каждого договора об аренде). 31 марта в Airbnb заявили, что создают подобные солидарные платформы по всему миру, чтобы обеспечить порядка 100 000 медработников временным жильем на время эпидемии COVID-19.

В эфире franceinfo министр жилищного хозяйства Франции Жюльен Денорманди напомнил, что с начала эпидемии государство реквизировало тысячи номеров в гостиницах, чтобы обеспечить медикам отдых между дежурствами как минимум в получасе ходьбы от места работы. Еще 16 марта президент Эмманюэль Макрон объявил, что власти обеспечат медицинским работникам, борющимся с эпидемией, номера в гостиницах для отдыха и услуги такси для перемещений. «Государство оплатит» эти меры, — заявил Макрон.

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