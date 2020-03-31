Эмманюэль Макрон посетил завод по производству медицинских масок

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил во вторник, 31 марта, завод по изготовлению хирургических и респираторных масок. Он рассказал о мерах, которые будут приняты для производства необходимого количества масок и аппаратов искусственного вентилирования легких.

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Во время посещения завода в Сен-Бартелеми- д’Анжу (регион Пеи-де-ля-Луар) на западе Франции глава Французской республики заявил о необходимости «полной независимости» Франции в области производства масок. К концу апреля страна будет готова производить 15 миллионов хирургических и респираторных масок в неделю.

Президент также заявил, что четыре гиганта французской промышленности, Air Liquide, PSA, Schneider Electric и Valeo, образуют консорциум, который берет на себя обязательство произвести к середине мая 10 000 аппаратов для искусственной вентиляции легких. По его словам, 4500 аппаратов поступят в больницу между 15 и 30 апреля, остальные — до середины мая.

Государственное агентство Santé Public France, занимающееся закупками медицинского оборудования, получит дополнительно четыре миллиарда евро из государственного бюджета на финансирование закупок лекарств, респираторов и масок.

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