Décathlon передаст больницам 30 тысяч масок для подводного плавания

Французская компания Décathlon вечером в понедельник, 30 марта, объявила, что перестала продавать в своем интернет-магазине маски для подводного плавания Easybreath. Все 30 тысяч имеющихся масок будут переданы медработникам, которые хотят адаптировать их для борьбы с эпидемией коронавируса.

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Маски Easybreath, закрывающие все лицо, обычно используют для подводного плавания с трубкой. Но в период пандемии COVID-19 ими заинтересовали больницы. Руководство Décathlon объясняет, что эти маски, с одной стороны, могут использоваться для защиты медработников, с другой стороны — быть подсоединены к машинам вентиляции легких (при технологической адаптации).

Впервые водолазные маски таким образом использовали в Италии. Вместо трубы в верхней части маски установили деталь, которая позволяет соединяться с аппаратом ИВЛ и неинвазивно снабжать пациента воздухом под давлением.

30 марта французская больница Анри-Мондор сообщила, что впервые протестировала технологически измененную маску (cо специальной насадкой, напечатанной на 3D-принтере) для неинвазивной вентиляции легких. «Цель в том, чтобы снизить число интубаций пациентам с дыхательной недостаточностью», — объясняют в больнице.

Ce soir ,Premier essai au @HuMondor @APHP d’un raccord modifié et imprimé en 3D au bloc opératoire pour ventilation non invasive sur masque décathlon. Objectif diminuer le recours à l’intubation chez les patients en détresse respiratoire. Romain BOSC pic.twitter.com/2A8Dw2xdrJ — GHU APHP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor (@HuMondor) March 30, 2020

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