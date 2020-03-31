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Décathlon передаст больницам 30 тысяч масок для подводного плавания

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Французская Décathlon присоединилась к борьбе с пандемией коронавируса
Французская Décathlon присоединилась к борьбе с пандемией коронавируса REUTERS - Yves Herman
RFI

Французская компания Décathlon вечером в понедельник, 30 марта, объявила, что перестала продавать в своем интернет-магазине маски для подводного плавания Easybreath. Все 30 тысяч имеющихся масок будут переданы медработникам, которые хотят адаптировать их для борьбы с эпидемией коронавируса.

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Маски Easybreath, закрывающие все лицо, обычно используют для подводного плавания с трубкой. Но в период пандемии COVID-19 ими заинтересовали больницы. Руководство Décathlon объясняет, что эти маски, с одной стороны, могут использоваться для защиты медработников, с другой стороны — быть подсоединены к машинам вентиляции легких (при технологической адаптации).

Впервые водолазные маски таким образом использовали в Италии. Вместо трубы в верхней части маски установили деталь, которая позволяет соединяться с аппаратом ИВЛ и неинвазивно снабжать пациента воздухом под давлением.

30 марта французская больница Анри-Мондор сообщила, что впервые протестировала технологически измененную маску (cо специальной насадкой, напечатанной на 3D-принтере) для неинвазивной вентиляции легких. «Цель в том, чтобы снизить число интубаций пациентам с дыхательной недостаточностью», — объясняют в больнице.

В Décathlon говорят, что масками заинтересовались также в Германии и Бельгии. Компания уже передала часть своих масок в медицинские учреждения. В последние дни маски Easybreath стали бестселлером в интернет-магазине Décathlon. Их продажи частным лицам остановили. Все маски будут переданы медикам. 

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