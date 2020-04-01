Более четырех тысяч человек умерли во Франции от COVID-19

Более четырех тысяч человек скончались от COVID-19 во французских больницах с начала эпидемии

C 1 марта 4032 человека скончались во французских больницах от последствий заражения новым коронавирусом, сообщил 1 апреля начальник Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон.

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За минувшие сутки во французских больницах зафиксировали еще 509 случаев летального исхода от COVID-19. Это наивысший показатель по числу смертей за день с начала эпидемии. Всего с 1 марта жертвами коронавируса стали более четырех тысяч человек. Эта статистика не учитывает случаи летального исхода в связи с коронавирусной инфекцией вне больниц (например, в домах престарелых).

При этом за вчерашний день тысяча человек, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, были выписаны из больниц. В общей сложности выздоровевших и выписанных пациентов около десяти тысяч.

К 1 апреля более 24 тысяч человек остаются в больницах с диагнозом COVID-19. Состояние более шести тысяч человек оценивается как тяжелое. «Тяжелых» пациентов в отделениях реанимации на 452 больше, чем накануне.

Почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено во Франции с 1 марта. Почти пять тысяч новых случаев зафиксировано за минувшие сутки. По словам Жерома Саломона, ежедневно во Франции отныне делается более 20 тысяч тестов на коронавирус.

В минздраве добавили, что транспортировки пациентов из региона в регион продолжатся. Жером Саломон сообщил, что 344 пациента в критическом состоянии уже были транспортированы в регионы с менее напряженной эпидемиологической ситуацией. Во Франции самыми затронутыми регионами остаются Гранд-Эст и Иль-де-Франс.

Сценарии выхода из карантина

Всеобщий карантин действует во Франции с 17 марта. Он продлится как минимум до 15 апреля. Дату выхода из карантина правительство пока не называет.

Премьер-министр Эдуар Филипп 1 апреля заявил, что, по всей вероятности, выход из карантина будет постепенным. Скорее всего не все жители Франции в один день смогут свободно передвигаться по стране, встречаться с друзьями и родственниками. Правительство рассматривает различные сценарии: отказ от режима самоизоляции по регионам, по возрастным группам, по итогам тестирования населения на COVID-19.

Выход из карантина будет зависеть от наличия лекарств против COVID-19 с доказанной эффективностью, от политики тестирования населения и от числа переболевших людей, получивших иммунитет, объяснил Эдуар Филипп, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания. Стратегию выхода из карантина правительство должно обнародовать на текущей неделе, «чтобы дать перспективу» французам, добавил премьер.

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