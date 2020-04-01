Военными темпами: как промышленность Франции наращивает выпуск аппаратов ИВЛ

Французские предприятия в разы увеличат выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и произведут до мая 10 000 устройств, жизненно необходимых пациентам реанимаций с диагнозом COVID-19. 31 марта президент Эмманюэль Макрон сообщил о создании консорциума, в котором производителям медоборудования, фирме Air Liquide, помогут автомобилестроители и производители электроники. За 50 дней Air Liquide выпустит столько же аппаратов ИВЛ, сколько в обычное время производилось за три года.

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«До конца мая мы произведем 10 000 французских аппаратов ИВЛ», — сказал Макрон, посетив во вторник в Анже завод по производству медицинских масок, в которых также остро нуждаются французские медики. С обострением эпидемии больницы Франции спешно наращивают число мест в палатах интенсивной терапии: с 5000 (в обычное время) до 14 000. Медикам остро необходимы дополнительные аппараты ИВЛ.

Полторы недели назад правительство Франции обратилось за помощью к производителям медоборудования. Однако собственное докризисное производство аппаратов ИВЛ в стране было крайне мало. Специализированный филиал группы Air Liquide выпускал ежемесячно всего около 100-250 таких аппаратов для реанимационных отделений, сообщало francetvinfo со ссылкой на производителя. Представитель Air Liquide отмечал в интервью BFMTV, что по объемам производства фирма являлась «небольшим» игроком на рынке, где господствовали швейцарские (Hamilton Medical), американские (GE Healthcare и Medtronic) или немецкие (Löwenstein Médical) производители. Да и сам рынок аппаратов ИВЛ во Франции имел ежегодный объем 1000 – 1500 продаваемых устройств.

Группа Air Liquide сперва пообещала за два месяца — до мая — увеличить объемы производства в четыре раза (с 500 аппаратов ИВЛ, выпущенных в марте). 31 марта президент Макрон, сообщив о создании промышленного консорциума, уточнил задачу — в ближайшие 50 дней должно быть выпущено 10 000 французских аппаратов ИВЛ.

В составе консорциума группе Air Liquide помогут автомобильный концерн PSA (Peugeot Citroën), производитель электроники Schneider Electric и производитель автомобильных комплектующих Valeo. Речь идет о двух моделях аппаратов ИВЛ, которые могут применяться как в стационаре, так и бригадами скорой помощи. Это модели «Monnal T60» и «Osiris», хорошо знакомые французским врачам.

Конечная сборка и настройка приборов производится на заводе Air Liquide в парижском пригороде Антони. Инженеры техноцентра Peugeot и Citroën займутся производством центральных блоков. Schneider Electric обеспечит оборудование для конвейерного производства. А специалисты Valeo берут на себя работу с поставщиками комплектующих (около 300 деталей для аппаратов производят порядка 100 фирм).

В интервью деловому изданию Les Echos руководитель компании Air Liquide сообщил, что за 50 дней предстоит выпустить столько же аппаратов ИВЛ, сколько до кризиса собирали за три (!) года.

Замглавы подразделения Air Liquide по производству медоборудования Диана Шиллаг в интервью francetvinfo заявила, что специалисты трудятся в авральном режиме, «не считая часов» работы. Для сборки дополнительно мобилизовали почти 250 сотрудников. С середины апреля консорциум выйдет на еженедельный ритм производства 1000 аппаратов в неделю.

Издание Les Echos отмечает, что с началом пандемии коронавируса мировой спрос на аппараты ИВЛ взлетел в 10 раз. Заоблачными становятся и цены на жизненно важные приборы. Так, один из китайских производителей предлагает свою продукцию уже по цене 30 000 евро за штуку. При том что обычные цены на французские аппараты фирмы Air Liquide стоят от 3500 до 10 000 евро (в зависимости от модели).

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