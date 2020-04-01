Во Франции ветеринары попросили «не дезинфицировать» домашних животных

Некоторые хозяева домашних животных, опасающиеся коронавируса, «дезинфицируют» своих питомцев едкой «жавелевой водой» и спиртовыми растоврами. В результате их питомцы получают ожоги и отравления. Ветеринары просят отказаться от этой практики.

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Ветеринар Шарлотта Пике из Верхней Савойи рассказывает в интервью местной радиостанции France Bleu, что к ней стали часто обращаться с вопросом: как дезинфицировать собаку после прогулки? Чем дезинфицировать лапы, язык животного? Ветеринар рассказывает, что хозяева животных прибегают к «жавелевой воде» — едкому раствору, который используют для дезинфекции полов, ковров, раковин и так далее. Бывает, что они «тестируют» на своих питомцах и санитайзеры для рук.

Этого делать нельзя, предупреждает Шарлотта Пике. Собаки и кошки получают ожоги от контакта с раствором. Ветеринары фиксируют также случаи интоксикации. Иногда животные слизывают с себя дезинфицирующие средства. В этом случае доходит и до алкогольной комы.

Специалисты говорят о том, что нет смысла в мытье животных после каждой прогулки. В крайнем случае они советуют после прогулок мыть лапы собаке подходящим для этого мылом и тщательно промывать водой.

Ряд научных исследований показал, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусом. Эти выводы были подкреплены заявлением ВОЗ.

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