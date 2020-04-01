Во Франции 3,6 млн человек оказались временно без работы из-за COVID-19

К 31 марта более 337 тысяч французских предприятий запросили у государства компенсации по временной безработице (chômage partiel) для 3,6 миллиона своих сотрудников, оказавшихся без работы из-за эпидемии COVID-19. Об этом 1 апреля сообщила министр труда Франции Мюрьель Пенико по итогам заседания совета министров.

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Из 337 тысяч компаний, запросивших выплаты по временной безработице, большинство — представители малого бизнеса. В окружении министра труда говорят, что возможные бюджетные затраты на выплаты по временной безработице могут составить 11 млрд евро за три месяца.

Из-за карантинных мер многие французские предприятия были вынуждены частично или полностью прекратить работу. Правительство рассчитывает таким образом избежать увольнений и подготовить выход из экономического кризиса.

Сотрудники компаний в ситуации временной безработицы во Франции получают 84% своей заработной платы или 100% в случае, если они получают минимальную зарплату (SMIC). Государство взяло на себя обязанность компенсировать предприятиям эти выплаты.

29 марта в правительстве сообщили, что 220 тысяч предприятий обратились в министерство труда с просьбой и финансовой помощи в связи с вынужденным простоем. Тогда сообщалось о 2,2 миллиона человек в ситуации временной безработицы.

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