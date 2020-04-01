Коронавирус: во Франции более 5 тысяч ветеринаров записались добровольцами для помощи врачам

Во Франции более пяти тысяч ветеринаров откликнулись на призыв министерства здравоохранения и записались добровольцами, чтобы содействовать врачам в оказании помощи заразившимся COVID-19. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило агентство France-Presse.

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Всего во Франции зарегистрировано 18 тысяч ветеринаров. Как рассказал AFP глава ветеринарной ассоциации региона Иль-де-Франс Брюно Тессье, «на данный момент более 5 тысяч ветеринаров, 784 из которых работают в Иль-де-Франс» записались в «санитарный резерв» и готовы по мере необходимости помогать в борьбе с эпидемией.

По информации Le Figaro, ветеринары могут быть главным образом мобилизованы в качестве санитаров или консультантов для оказания помощи по телефону, так как «не являются специалистами в области медицины человека».

По словам одного из собеседников AFP, «ветеринары могут отвечать на запросы людей с симптомами коронавируса, уточнять информацию об их самочувствии» и определять, нужно ли человеку сдать анализ на COVID-19. При этом он отметил, что, к примеру, заменять медсестру в реанимационном отделении они не могут, так как это очень узкая специальность, требующая особых знаний и подготовки.

Сообщается, что ветеринарные клиники уже передали в больницы все материалы и аппараты, которые подходят и могут быть полезны для лечения инфицированных коронавирусом, а так же защитные халаты и маски. Также они передали в дома престарелых концентраторы кислорода и, по информации Ветеринарной академии Франции, лаборатории, специализирующиеся на здоровье животных, также обладают ресурсом для производства тестов на вирус и анализа их результатов.

При этом Le Figaro напоминает, что во Франции ветеринарным лабораториям запрещено изучать пробы человеческого происхождения. Ранее Национальная медицинская академия попросила дать ветеринарным лабораториям право проводить тесты, премьер-министр Эдуар Филипп заявлял, что прошение находится на рассмотрении.

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