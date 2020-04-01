Маска ужаса на лице: как отдельные жители Франции изгоняют «заразных» врачей

«Я все время работаю в маске, в перчатках, в очках и в защитном халате. И руки мои чудовищно раздражены от мытья в „два этапа“», — медсестра словно хочет оправдаться.

Все слышали про аплодисменты, которые каждый вечер, в 20 часов, раздаются с балконов по всей Франции: граждане, не жалея ладоней, благодарят врачей, сражающихся за жизни пациентов в трудное время эпидемии COVID-19. Меньше известно про «оборотную сторону» ладоней, — клеящих на двери своих соседей-врачей записки с требованием съехать из дома, чтобы не «распространять здесь заразу». И даже машину «заразную» просят не парковать рядом со «здоровыми» машинами других жильцов дома.

Реклама Читать далее

«Я плакала, когда читала это»

Свидетельств накопилось много.

Софи Рэнольди, помощница медсестры, живет и работает в Тулузе. На дверь ее квартиры кто-то заботливо приклеил скотчем записку, аккуратно выведенную на клочке тетрадного листка: «Здравствуйте, мадам Рэнольди. Зная о вашей профессии, можете ли, ради нашей безопасности, не трогать двери в местах общего пользования, или, может быть, поселиться в другом месте? И может быть, также водить вашу собаку выгуливать подальше? Не воспринимайте это на свой счет, но я думаю, что я лично, так же, как и соседи, будут чувствовать себя в большей безопасности». И подпись: «Дружески, 22 марта 2020».

«Друг» не указал свое имя.

Je me sens obligé de partager ce que je viens de trouver sur ma porte de mon appartement, je suis choquée, dépitée par la connerie des gens.... J'ai pas les mots... Publiée par Sophie Rainoldi sur Dimanche 22 mars 2020

«Я чувствую себя обязанной поделиться тем, что только что нашла на своей двери, я шокирована, я разочарована из-за идиотизма людей… У меня нет слов…», — написала Софи в фейсбуке, прикрепив фотографию соседского послания.

Жиль Пиалу, главный врач инфекционного отделения Парижской больницы Тенон. «У нас есть медсестра, которая была вынуждена сменить квартиру… Жильцы дома, расположенного недалеко от больницы, в XX округе Парижа, заставили ее съехать, потому что «боялись за своих детей», — рассказал Пиалу в эфире BFMTV.

Радио France Inter уточнило: речь идет о медсестре, которая прилетела из Ванкувера, чтобы помогать французским врачам. И уже начала обустраиваться на новой квартире. Но две семьи (из восьми) «выступили категорически против» того, чтобы она жила с ними в одном доме. К счастью, удалось быстро подыскать для нее жилье в другом месте.

Элоди Капдевьей-Фидель, медсестра из курортного городка Сен-Жан-де-Люз. Радио France Bleu рассказало, что Элоди получила от соседей письмо, в котором к ней обращаются в третьем лице: «В эту эпоху коронавируса, угрожающую жизни каждого, просьба к этому человеку парковать его машину вдали от других и, если возможно, более не прикасаться ни к чему в местах общего пользования без перчаток, и не продезинфицировав руки. В идеале, этого человека настоятельно просят переехать, — так быстро и так далеко, как это только возможно, чтобы не ставить наши жизни под угрозу».

«Я плакала, когда читала это», — говорит Элоди.

Медсестра Люсиль, живущая в Вюлен-сюр-Сен (2,5-тысячный городок неподалеку от Парижа) получила анонимное письмо, в котором ее обвинили, ни много ни мало, в том, что она «представляет угрозу для (всей) коммуны». В послании тоже содержится требование «уехать жить в другое место», и сделать это «быстро».

Впрочем, не все так плохо, сообщил журнал Cosmopolitan: медсестру «выгоняют» не навсегда. «Вам будут снова рады в городе, когда все это закончится», — подчеркнул(и) автор(ы) письма.

Правда, Люсиль решила написать жалобу. «Я в ярости, — рассказала она AFP. — Мы и так забываем о своей жизни, чтобы помогать другим, а тут еще с нами обращаются как с чумными! Так не пойдет». Люсиль написала мэру, а тот обратился в прокуратуру. Идет следствие.

«Мы и так забываем о своей жизни, чтобы помогать другим, а тут еще с нами обращаются как с чумными! Так не пойдет». REUTERS - BENOIT TESSIER

«Я же все время работаю в маске, в перчатках, в очках и в защитном халате. И руки мои уже чудовищно раздражены от мытья в „два этапа“ — сначала мыло, потом — антибактериальный гель», — Люсиль словно хочет оправдаться. И говорит, что хоть и пытается забыть о нанесенной обиде, но «проще сказать, чем сделать» — после такого «морального удара».

Примеры, перечисленные выше — только малая часть свидетельств, наводнивших страницы французских СМИ и соцсети.

Есть образцы более мягкого давления со стороны взволнованных соседей. Тома Демоншо, медбрат, рассказал региональному изданию La Voix du Nord: они «спрашивают у меня, нахожусь ли я в контакте с больными COVID-19, подтверждёнными или „подозреваемыми“. Не ощущаю ли я слабости…».

Лоран Созед, медбрат из Лиона, поведал BFMTV о встрече с соседом:

«Вы занимаетесь пациентами, у которых коронавирус?» — спрашивает он меня. Я отвечаю: «Послушайте, это вас не касается». Он стал раздражаться. Сказал мне, что это ненормально, что я могу принести вирус в дом, и что он свяжется с управляющей организацией, и отстоит свои права…».

«Это, конечно, выбивает из равновесия», — говорит Лоран, который, тем не менее, не намерен никуда уезжать.

«Самое мрачное в человеческой натуре»

О проблеме уже высказался премьер-министр Эдуар Филипп, выступая 28 марта с очередным обращением к французам по поводу эпидемии. «Когда наша страна сталкивается с кризисом такого масштаба, мы видим как проявления самого светлого, так и примеры самого мрачного, что есть в человеческой натуре», — сказал премьер. Уточнил: «Самое мрачное — это (…) перепродажа масок, черный рынок» и «возмутительные слова определенного числа людей, которые беспокоятся о присутствии на лестничной площадке рядом с ними, или под ними, медсестер, помощников медсестер или врачей…».

Le plus sombre, dans la personne humaine, ce sont les trafics de masques et ce sont ces mots scandaleux d’un certain nombre de gens qui s’inquiètent de la présence, à côté de chez eux, de soignants, parce qu’ils seraient exposés plus que d’autres au virus. #COVID19 pic.twitter.com/GHsa09smhS — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 28, 2020

Премьер призвал: «Нам не нужно, чтобы эта темная сторона заставила нас забыть о светлой, которая гораздо больше, и которая достойна восхищения», напомнив о волонтерах, помогающих медработникам, и прочих примерах солидарности.

Облегчить ношу медиков

Впрочем, некоторые видят свою «миссию» в том, чтобы «облегчить ношу» врачей и медсестер в буквальном смысле.

У медсестры Софи в Марселе вытащили из машины упаковки с масками и другие медицинские материалы. Прихватили заодно и профессиональный автомобильный пропуск.

В Ла-Рошели на прошлой неделе ограбили медицинский кабинет, украли тридцать хирургических масок, рассказала владелица кабинета Клэр, у которой теперь, наряду с «двухэтапным» мытьем рук, выработался еще один рефлекс: всякий раз при выходе забирать из машины все, что может «выдать» ее профессию: автомобильный пропуск, халат…

«Мы дали нашим коллегам инструкцию забирать из машин пропуска и не допускать никакого другого „каминг-аута“ насчет их профессиональной принадлежности», — рассказал Le Figaro пресс-секретарь Национального профсоюза среднего медицинского персонала (SNPI) Тьерри Амуру.

О значительном росте случаев «проявления агрессии» против представителей их профессии и росте числа ограблений аптек заявили и в Национальной гильдии фармацевтов.

«Я работала в тюрьме три года, но никогда раньше такого не испытывала: идешь на работу, и у тебя все сжимается внутри от страха…», — рассказала France Presse медсестра из Тулузы, заявив, что страх появился после того, как прохожий оскорбил ее на улице, потребовав выдать ему маски.

Сотрудников парижской больницы Ларибуазьер, после того, как они «несколько раз подверглись агрессии» (в основном, «вербальной»), теперь вечером провожают до остановок специально нанятые охранники, сообщил телеканал BFMTV.

Забыть о плохом

Но мы все-таки призываем наших собратьев «не фокусироваться на плохом», а обращать внимание на хорошее: ежедневные аплодисменты в 20 часов, говорит Тьерри Амуру.

...Профсоюз CGT Национального фонда медицинского страхования опубликовал такую записку и ответ на нее.

Записка:

«Здравствуйте мсье…,

Так как вы медбрат, есть высокая вероятность того, что вы заражены вирусом. Мы просим вас ни к чему не прикасаться в местах общего пользования, или, что лучше, съехать и дождаться окончания эпидемии. Спасибо, если подумаете о нашем здоровье!!!»

Ответ:

«Дорогой сосед, ваше лицемерие меня тронуло. Я прошу вас перестать аплодировать с балкона в знак поддержки медицинского персонала, ведь ваша записка говорит об обратном. Оставайтесь запертым в вашем эгоизме…»

Освобождение от эгоизма — процесс более долгий и почти не оставляющий надежд на успех. В отличие от освобождения от карантина.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться