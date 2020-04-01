Полиция Франции составила 359 тысяч протоколов на нарушителей карантина

С 16 марта французские полицейские провели 5,8 миллионов проверок и составили 359 тысяч протоколов в связи с нарушением карантина. Об этом заявил в эфире телеканала LCI глава МВД страны Кристоф Кастанер в среду, 1 апреля.

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Он также подчеркнул, что французы во время эпидемии не смогут никуда уехать на период школьных каникул, которые официально начнутся в стране 4 апреля. Кастанер предупредил, что на выездах из крупных городов будут проводиться строгие проверки: «Мы будем контролировать как пути железнодорожного и авиасообщения, так и автомобильные дороги». Наконец, министр призвал местные власти отслеживать информацию об аренде жилья, чтобы пресечь попытки граждан уехать в отпуск во время карантина.

«Моя ответственность заключается в том, чтобы карантин соблюдался для безопасности французов», — заявил министр. Кастанер также рассказал, что с начала карантина в стране участились случаи домашнего насилия. По его словам, в городах показатель вырос на 36%, а в сельской местности — на 32%.

Выступая в эфире LCI, министр объявил, что сотрудники полицейские эксперты-криминалисты и судмедэксперты придут на помощь медикам и тоже начнут проверять анализы на коронавирусную инфекцию в своих лабораториях. «В ближайшие часы, в ближайшие дни мы, силами жандармерии и полиции, сможем работать над тестами, которые нам будут направлять из больниц», — заявил Кастанер. По его словам, полиция также «проведет первые попытки использовать свои материалы для проведения необходимых тестов» на COVID-19.

Напомним, ранее глава МВД Кристоф Кастанер неоднократно резко высказывался о тех, кто не соблюдает карантин. В частности, в интервью 19 марта он назвал их «глупцами». По его словам, «некоторые люди недооценивают риск (…) считают себя современными героями и пытаются обойти правила, хотя они просто дураки», которые «подвергают риску самих себя, свою семью, своих близких и сотрудников медицинских служб, которые будут их поддерживать, лечить и спасать, несмотря на их идиотское поведение».

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