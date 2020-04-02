Американцы в Китае перекупают наши маски: пожаловались главы регионов Франции

«На взлетной полосе французский заказ был перекуплен американцами за наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, отправился в США».

В четверг, 2 апреля, французские СМИ подтвердили появившееся накануне заявление главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег о том, что в Китае, «прямо на взлетной полосе», американцы перекупают партии масок, предназначенных для отправки во Францию. «Во время противостояния коронавирусу позволены любые приемы», — отметил портал francetvinfo.

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Глава французского региона Гранд-Эст Жан Роттнер подтвердил телеканалу RTL появившееся накануне на RT France сообщение о случаях, когда в китайских аэропортах в последний момент, «за наличные», американцы перекупали «французские» медицинские маски. Сообщение сделал Рено Музелье, глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег (фр. PACA) и председатель Ассоциации регионов Франции.

Он рассказал, что власти одного из французских регионов заказали «несколько миллионов» масок у китайского производителя. «Заказ с предоплатой был осуществлен, маски были изготовлены, — заявил Музелье, — Но сегодня утром на взлетной полосе в Китае, французский заказ был перекуплен американцами за наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, отправился прямо в Соединенные Штаты».

Жан Роттнер подтвердил телеканалу RTL эти сведения: «Действительно, на взлетной полосе американцы достали наличные и заплатили в три или четыре раза дороже за заказы, которые сделали мы. Так что, действительно, нужно сражаться».

О том, что это не единственный случай, рассказал газете Libération, на условиях анонимности, глава другого региона Франции.

«Масок становится все меньше, и американцы покупают их везде, где только находят, независимо от цены», — заявил источник, подчеркнув, что покупатели из США «платят двойную цену, даже не глядя на товар». «Мы не можем себе такого позволить», — добавил французский региональный руководитель.

«Кроме того, в последние дни Китай сам заблокировал ряд поставок», — рассказал он, подчеркнув, что французские власти ведут «гонку со временем», пытаясь сначала найти надежного производителя (ведь часто маски бывают плохого качества), а затем — способ оплаты и доставки во Францию.

В стране сейчас дефицит масок. 31 марта президент Эмманюэль Макрон посетил завод по изготовлению хирургических и респираторных масок, расположенный в Сен-Бартелеми- д’Анжу, на западе Франции. Макрон заявил о необходимости обеспечения «полной независимости» страны в области производства масок.

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