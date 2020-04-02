Нужно ли дезинфицировать улицы в период пандемии?

Некоторые французские города начали дезинфицировать улицы и другие общественные пространства, не дожидаясь «отмашки» на национальном уровне. Однако санитарные службы утверждают, что систематическая дезинфекция улиц не только бесполезна в борьбе с эпидемией, но и опасна для окружающей среды.

Реклама Читать далее

Ряд французских городов, вдохновившись опытом Китая и Южной Кореи, приступили к обеззараживанию улиц и других общественных пространств. Официальных рекомендаций и протоколов дожидаться не стали. Чаще всего для дезинфекции используют разбавленную «жавелевую воду». Проще говоря — «хлорку». В Марселе, к примеру, обеззараживают улицы, автобусные остановки и станции метро.

#Covid19 - Désinfection des espaces publics et mobiliers urbains

📌en priorité : grands axes, lieux de passages et à proximité des établissements de soins ou de santé (hôpitaux, cliniques, pharmacies, points d’arrêts de bus, stations de métro, pôles d’échanges…) à @Marseille pic.twitter.com/o9t6HJ9eri — Aix-Marseille-Provence Métropole (@AMPMetropole) March 27, 2020

В Ницце с 26 марта люди в белых защитных комбинезонах, масках и перчатках регулярно обрабатывают «хлоркой» улицы вокруг больниц, домов престарелых, аптек и торговых центров. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уверяет, что опасности для окружающей среды нет: «хлорка» действует 15 минут, затем улицы тщательно промывают водой.

La désinfection des espaces publics de #Nice06 a démarré tôt ce matin. Je veux remercier les agents de la propreté @MetropoleNCA engagés dans ces opérations. Le produit qui agit en 15min est ensuite rincé à grande eau et ne présente aucun risque pour l'environnement. pic.twitter.com/LJAUVZpSSb — Christian Estrosi (@cestrosi) March 26, 2020

Практика распространилась и на некоторые парижские пригороды. В Сюрене (департамент О-де-Сен) прибегают к натуральному обеззараживающему средству (désinfectant bio). В местной мэрии говорят, что хотят таким образом успокоить жителей города и действуют из принципа предосторожности. Но признаются, что гарантировать эффективность не могут.

«Пренебрежимо малая вирусная нагрузка»

Французский Высший совет по здравоохранению (HCSP) в данный момент изучает международный опыт дезинфекции общественных пространств. В ближайшие дни консультативный орган должен дать рекомендации на этот счет. Если этот HCSP выскажется за дезинфекцию, вероятно, будут разработаны четкие протоколы. Пока же санитарные службы советуют воздерживаться от этой практики.

Агентство по здравоохранению (ARS) столичного региона Иль-де-Франс прямо ответило на запрос мэрии Парижа: дезинфекция улиц «хлоркой» или другим обеззараживающим раствором неэффективна в борьбе с эпидемией. Столичным санитарным властям вторят коллеги из региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег: «эффективность систематической дезинфекции улиц в борьбе с распространением вируса не доказана».

Французские санитарные службы выдвигают следующий аргумент: учитывая «низкую устойчивость вируса на поверхностях» и всеобщий карантин, «вирусную нагрузку в окружающей среде можно считать пренебрежимо малой».

Угроза для окружающей среды и здоровья людей?

В агентстве по здравоохранению столичного региона говорят и об опасности дезинфекции «хлоркой» для окружающей среды. В чем именно опасность санитарные власти не уточняют в своем ответе парижской мэрии. Ряд экспертов указывают на риски заражения химикатами водостоков. Предупреждают и о рисках отравления для животных.

Для людей угроза тоже есть. «Вдыхание большого количества паров алкоголя и других дезинфицирующих веществ может иметь немалые побочные эффекты для населения», — предупреждает Главное управление по здравоохранению (DGS).

Поэтому некоторые французские города отказались от дезинфекции улиц. Например, Кале. «Принимая во внимание, с одной стороны, низкую выживаемость вируса на поверхностях, а с другой стороны, всеобщий карантин, вирусная нагрузка в окружающей среде считается незначительной», — заявили в мэрии Кале.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться