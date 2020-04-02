«От нас что-то скрывают»: как гидроксихлорохин оказался в центре французских теорий заговора

«Коронавирус придумали евреи», «правительство лжет и способствует геноциду», «пресса пытается выдать профессора Раульта за сумасшедшего»: пандемия Covid-19 дала почву многочисленным теориям заговора. Во Франции в центре внимания сторонников таких теорий оказался марсельский врач-инфекционист Дидье Раульт. Он уверяет, что нашел средство от коронавируса. Это гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, эффективность которого вызывает разногласия в медицинском сообществе.

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Кто такой Дидье Раульт

Глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе 68-летний Дидье Раульт — ученый с мировым именем и неоднозначной репутацией в научных кругах. У профессора Раульта яркая биография. Он не сразу окончил школу, потому что плохо учился, и отправился в плавание моряком на торговых судах. Но через два года получил аттестат зрелости, записался на медицинский факультет, а после его окончания стал одним из первооткрывателей палеомикробиологии — дисциплины, изучающей древние инфекционные заболевания. Его открытия в области гигантских вирусов, а также новых патогенных бактерий закрепили за ним статус блестящего ученого. В честь Дидье Раульта были названы две бактерии.

С началом эпидемии коронавируса имя марсельского профессора на слуху у каждого француза. А слово «гидроксихлорохин», которое еще две недели назад мало что говорило широкой общественности, стало предметом яростных баталий диванных и сетевых «вирусологов». Дидье Раульт провел первое во Франции небольшое клиническое исследование, в рамках которого пациенты с Covid-19 принимали «Плаквенил» (коммерческое наименование гидроксихлорокина, который уже в течение 70 лет прописывают при малярии и ревматоидном артрите). Шесть дней спустя после начала приема препарата лишь четверть участников исследования остались носителями вируса.

26 марта правительство Франции официально разрешило прописывать «Плаквенил» при коронавирусной инфекции. Однако представители врачебного сообщества настаивают, что эффективность гидроксихлорохина не доказана и необходимы более серьезные исследования. Кроме того, опасения у медиков вызывают возможные побочные эффекты препарата.

«Научные споры вокруг лечения (Covid-19) гидроксихлорохином, которое применяет марсельский врач, спровоцировали гигантскую реакцию среди сторонников теорий заговора», — пишет Le Monde. В комментариях к статьям в прессе, к видео в YouTube пользователи задаются вопросом, не является ли отказ от массового лечения гидроксихлорохином происками фармацевтической индустрии, а, возможно, и настоящим еврейским заговором.

Очередь в марсельский институт, где на коронавирус по решению профессора Раульта начали тестировать всех желающих с симптомами, вопреки рекомендациям официальных властей. AFP

Антисемитские комментарии

Как отмечает France Inter, с начала эпидемии коронавируса социальные сети и форумы заполнены антисемитскими комментариями и карикатурами. «Некоторым необходимо найти виноватого в эпидемии, а найти его легко — это "еврей" или "евреи"», — пишет портал. За нападками стоят все те же сторонники теории заговора, считающие что существует некая «мировая закулиса», управляющая марионетками во власти.

Среди французских политиков, наиболее пострадавших от антисемитских комментариев, — бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен (вся семья ее отца, хирурга польского происхождения Эли Бюзена была депортирована в Освенцим, он стал единственным выжившим. — RFI). В YouTube, под видео, посвященным Дидье Раульту и гидроксихлорохину, пользователи комментируют форму носа Аньес Бюзен, отмечают, что Раульт похож на Иисуса, а потому так «беспокоит мировую закулису», или пишут, что столица Франции — Тель-Авив. В твиттере анонимный пользователь опубликовал карикатуру на Бюзен: на ней изображена бывшая министр здравоохранения с огромным крючковатым носом, пытающаяся насыпать яд в колодец. Тема отравленного колодца — средневекового мифа о евреях-отравителях всплывает и у других пользователей французского сегмента Twitter. Эти посты набирают сотни лайков и ретвитов.

Подобные инсинуации не остаются без ответа. 30 марта Союз еврейских студентов Франции (UEJF) подал иск против Алена Сораля, крайне правого публициста, известного своими антисемитскими высказываниями. Он заявил, что за управлением французским здравоохранением стоит «заговор евреев-ашкеназов». Ранее Сораль неоднократно был судим за разжигание расовой ненависти.

По словам основателя ассоциации Conspiracy Watch Руди Рейхштадта, профессор Раульт стал сегодня «неприкасаемой иконой» среди крайне правых сторонников теории заговора.

Один из видных представителей крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший Нацфронт), евродепутат Жильбер Коллар опубликовал на своем канале в YouTube «подкаст» под названием «Covid-19 и хлорохин. Супруги Бюзен-Леви против доктора Раульта?». В своем обращении Коллар воспроизводит инсинуации, появившиеся в социальных сетях в адрес Аньес Бюзен и ее мужа, врача-иммунолога и экс-главы Национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm Ива Леви. Якобы они стоят за решением властей отказаться от недорогого и эффективного лечения гидроксихлорохином.

Крайне правый политик напоминает, что Ив Леви «активно участвовал в создании лаборатории P4 в Ухане, городе, где вспыхнула эпидемия Covid-19». Жильбер Коллар намекает: Леви связан с распространением эпидемии. В бытность руководителя Национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm Ив Леви действительно участвовал в инаугурации в Ухане в 2017 году лаборатории P4 — в рамках двустороннего франко-китайского проекта сотрудничества по борьбе с новыми инфекционными заболеваниями. Аналогичная лаборатория существует во французском Лионе. Проект создания лаборатории в Ухане появился, как пишет francetvinfо, после эпидемии атипичной пневмонии (SRAS) в 2003 году. Муж Аньес Бюзен был назначен на пост главы Inserm в 2014 году — 10 лет спустя после начала строительства лаборатории и за год до ее открытия. Кроме того, лаборатория P4, как следует из ее названия, занимается патогенными биологическими агентами четвертой группы. Коронавирус Sars-CoV-2 — это агент третьей группы.

Мимоходом крайне правый евродепутат замечает, что бывший муж Аньес Бюзен Пьер-Франуса Вейль — сын Симоны Вейль, знаменитого французского политика и бывшей узницы нацистских концлагерей. «Что происходит? Что это означит? Что за этим скрывается?», — заключает он. Видео Жильбера Коллара стало самым популярным за всю историю существования его канала и набрало более 555 тысяч просмотров.

Бывший министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен. Она ушла в отставку в феврале 2020 года, чтобы участвовать в выборах мэра Парижа. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

«Основа теорий заговора — в недосказанности, чтобы каждый мог заполнить это пространство тем, чем хочется», — говорит в интервью Le Monde глава ассоциации Conspiracy Watch Руди Рейхштадт.

В середине марта в соцсетях стало распространяться видео пользователя под ником Cat-Antonio. Французские СМИ называют его связанным с движением «желтых жилетов». В 22-минутном ролике Cat-Antonio рассказывает, что коронавирус был создан в лаборатории парижского Института Пастера (институт работает над созданием вакцины против коронавируса. — RFI). За сутки видео набрало более трех миллионов просмотров, а затем было удалено Facebook в рамках кампании борьбы с фейками о коронавирусе.

Согласно опросу института изучения общественного мнения IFOP, более четверти французов верят, что коронавирус был создан в лаборатории. 17% опрошенных считают, что новый вирус был создан умышленно.

RT и Sputnik

В заголовках официальных кремлевских СМИ на французском языке RT France и Sputnik Дидье Раульт предстает как настоящий борец с режимом Эмманюэля Макрона: «Вопреки государственным распоряжениям, институт профессора Раульта делает тесты нервничающим пациентам», «Названный сумасшедшим близкими Макрона Дидье Раульт оказывает давление на правительство», «17 лет назад в переданном правительству докладе профессор Раульт предсказал хаос, но власти его проигнорировали».

Раульт действительно критикует действия французских властей, но все дело в расставленных акцентах. Взять, к примеру, последний заголовок: «17 лет назад в переданном правительству докладе профессор Раульт предсказал хаос, но власти его проигнорировали». Речь идет о новости, опубликованной на французском сайте Sputnik 1 апреля. Sputnik ссылается на издание Le Parisien, где та же новость вышла под заголовком: «Мутирующие вирусы: Дидье Раульт предсказал хаос…17 лет назад» — без обвинений в адрес французских властей.

Как объясняет Le Parisien, в 2003 году профессор Раульт передал в министерство здравоохранения 372-страничный доклад. В нем он отмечал риск возникновения «мутирующих вирусов, поражающих дыхательные пути, в первую очередь гриппа» и предупреждал, что Франция к такой эпидемии не готова. Тогдашний министр здравоохранения Франции Жан-Франсуа Маттеи признает, что доклад попал на министерский стол в разгар смертоносной жары 2003 года (ее жертвами тогда стали, по данным властей, 19 940 человек. — RFI), а потому «отошел на второй план». «Жан-Франсуа Маттеи, наверняка, сожалеет о том, что предупреждение профессора Раульта кануло в Лету», — пишет Sputnik. Сожалений в комментарии Le Parisien экс-министр Маттеи не высказывает, что не мешает Sputnik самостоятельно сделать такой вывод.

В заголовках официальных кремлевских СМИ на французском языке RT France и Sputnik Дидье Раульт предстает как настоящий борец с режимом. GERARD JULIEN / AFP

В колонке, опубликованной на сайте RT 24 марта, журналист Николя Видаль и вовсе сравнивает марсельского профессора с генералом де Голлем. «Де Голля тоже презирали и высмеивали представители элиты и главы генштабов того времени за его новый подход, который позволил бы Франции активно оказывать сопротивление», — пишет он. «У профессора Раульта есть отвага Де Голля, а Марсель похож на Лондон 18 июня 1940 года, когда сотни французов приходят сделать тест (на коронавирус), а еще сотни тысяч видят в профессоре надежду на выздоровление, лечение и символ сопротивления элитам», — заключает журналист.

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