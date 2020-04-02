Склад оптового рынка Ранжис под Парижем переоборудуют под морг

В связи с пандемией COVID-19 один из складов международного оптового рынка Ранжис под Парижем был реквизирован префектурой полиции и будет переоборудован под морг. Об этом 2 апреля сообщает Le Parisien со ссылкой на владельца помещения.

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Решение было принято в связи с тем, что похоронным службам тяжело справляться со своими обязанностями на фоне повышенной смертности из-за эпидемии коронавируса. Префектура объясняет, что несмотря на «ускорение ритма погребений и кремаций», «напряженность сохраняется» и продлится еще несколько недель.

Помещение с низкой температурой, которое переоборудуют под морг, находится в отдалении от других павильонов рынка Ранжис. В коммюнике префектуры отмечается, что в этом павильоне будут хранить гробы с телами умерших «в самых достойных и приемлемых с санитарной точки зрения условиях перед захоронением или кремацией во Франции или за ее пределами».

Это складское помещение на рынке Ранжис уже переоборудовали под морг в 2003 году в связи с высокой смертностью из-за аномальной летней жары. Семьи и друзья смогут здесь проститься с умершими перед отправкой их тел на кладбище или в крематорий. Первые гробы поступят в пятницу.

По последним данным, во Франции от COVID-19 скончались более четырех тысяч человек. Столичный регион Иль-де-Франс — один из наиболее пострадавших от эпидемии регионов страны.

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