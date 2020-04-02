Минздрав Франции представил статистику эпидемии коронавируса в домах престарелых

Как минимум 884 человека скончались от коронавируса во французских домах престарелых, более 14,5 тысяч инфицированы. Эти цифры назвал во время пресс-конференции руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

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С начала эпидемии коронавируса 1 марта во Франции скончалось 4503 человека. Включая данные по домам престарелых — 5387 человек. За последние сутки зарегистрирован 471 летальный исход болезни. В больницах сейчас находится более 26 тысяч страдающих от коронавируса человек, из них 6399 — в реанимации.

За сутки в реанимацию поступило 382 человека, что на 70 человек меньше, чем накануне. Однако это еще не значит, что пик эпидемии позади, отметил Жером Саломон: о замедлении распространения коронавируса можно будет говорить, если эта тенденция продлится несколько дней.

Количество выздоровевших от коронавируса растет с каждый днем. С 1 марта из больниц было выписано около 12 тысяч человек, которые перенесли COVID-19.

По данным в США на 2 апреля, общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 200 тысяч человек (213 144). Около 4,5 тысяч скончалось.

В Италии общее число погибших на 2 апреля составило 13 915 человек, это самая большая цифра смертности в мире. Число заразившихся коронавирусом – 115 242 человека.

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