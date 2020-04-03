Более 6500 человек умерли во Франции от COVID-19

Во Франции за 24 часа от COVID-19 скончались 588 человек. Об этом заявил в пятницу, 3 апреля, начальник Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон. Таким образом, число умерших от последствий заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране превысило 6500 человек.

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5091 человек умер в больницах, при этом уточняется, что 83% погибших были старше 70 лет. Еще 1416 человек скончались в домах престарелых. Известно, что о 17 800 возможных случаях заражения сообщили из 3000 специальных учреждений Ehpad для людей в возрасте по всей Франции.

Как заявил Саломон, в настоящее время 27 432 человека госпитализированы с заражением, из них 6 662 находятся в реанимации. 35% пациентов — люди старше 60 лет, однако в реанимации находятся 93 человека, которым нет и 30.

Представитель министерства здравоохранения сообщил и хорошую новость: с начала эпидемии и к вечеру 3 апреля больницы покинули 14 008 выздоровевших пациентов. 1503 из них отправились домой в течение прошедших суток.

По словам главы управления здравоохранения, эпидемия еще не достигла своего пика: «Количество случаев, когда пациенты попадают в реанимацию, пока не уменьшается. Мы еще не на пике эпидемии и далеки от ее угасания», — заявил во время пресс-конференции Саломон. Он также подчеркнул, что снятие карантина в стране будет сложным процессом, но пока о его отмене говорить рано.

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