Во Франции съемщики жилья выступили за мораторий на квартплату

Квартиросъемщики, доходы которых резко сократились из-за эпидемии коронавируса, хотели бы, чтобы власти временно ввели мораторий на арендную плату или выделили средства, чтобы помочь им в срок производить ежемесячные выплаты. Об этом в пятницу, 3 апреля, пишет издание Le Monde.

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По данным Le Monde, эпидемия и карантин отразились на доходах людей, снимающих 6,5 миллионов квартир в частном жилищном секторе и 5 миллионов — в социальном.

В четверг, 2 апреля, по инициативе министерства жилищной политики Франции состоялась телеконференция с участием четырех крупнейших организаций страны, представляющих интересы как квартиросъемщиков, так и арендодателей.

По мнению пресс-секретаря ассоциации «Право на жилье» (Droit au logement) Жан-Батиста Эйро, введение моратория необходимо. Эту точку зрения разделяет глава Национальной конфедерации жилья (CNL) Эдди Жакмар. «Президент и правительство объявили о поддержке малого бизнеса, о введении моратория на арендную плату для офисов и торговых предприятий, но ничего не сказали о жильцах. При этом люди с наиболее скромным достатком (в условиях карантина — RFI) столкнулись с необходимостью выплачивать выросшие счета за отопление и электричество, а также с ростом трат на приготовление еды в домашних условиях из-за отсутствия возможности питаться в столовых на работе или в школах», — приводит его слова Le Monde.

К настоящему времени французские власти предпочли приложить все возможные усилия для того, чтобы попытаться сохранить доходы французов: ввели режим частичной безработицы и компенсаций микропредпринимателям, если их доход за март сократился на 70% и на 50% за апрель по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Газета со ссылкой на Национальное объединение домовладельцев (Union nationale des propriétaires immobiliers) отмечает, что, несмотря на резкое сокращение доходов на фоне эпидемии, большинству арендаторов удастся оплатить аренду за апрель в установленный срок. При этом отмечается, что арендодатели пошли на уступки и согласились дать дополнительное время — оплата должна пройти до 10 апреля.

Среди арендодателей наиболее сильно от эпидемии и карантина пострадали лица и организации, занимающиеся сезонной или туристической арендой жилья. Те, кто работает в частном жилищном секторе и предпочел сдавать жилплощадь в долгосрочный наем, оказались в более устойчивом положении. Также беспокойство испытывают и компании-домовладельцы, чье жилье входит в категорию социального: в некоторых департаментах Франции эксперты жилищного сектора установили, что доход сократился у 15–20% съемщиков социального жилья.

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