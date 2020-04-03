Жителя Гренобля отправили в тюрьму за многократное нарушение карантина

18-летнего жителя Гренобля приговорили к реальному сроку лишения свободы за неоднократное нарушение правил карантина. Суд принял такое решение в четверг, 2 апреля, однако известно об этом прецеденте стало 3 апреля.

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По данным агентства France-Presse, молодого человека уличили в несоблюдении режима изоляции во вторник, 31 марта. Так как ранее он уже дважды нарушал карантин, ему был выписан штраф и дано указание не покидать дом в течение двух месяцев и носить специальный браслет. Однако уже на следующий день — в среду, 1 апреля — он сел за руль. Полицейские попытались его остановить, но нарушитель не подчинился их требованиям, что привело к небольшой аварии на одной из дорог Гренобля. Стражи порядка выяснили, что вдобавок к четвертому нарушению карантина, молодой человек управлял автомобилем, не имея прав.

Суд приговорил нарушителя к трем месяцам заключения, хотя прокурор, исходя из совокупности проступков, запрашивал наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. Молодого человека немедленно взяли под стражу в зале суда.

Приговор был вынесен в момент, когда министерство юстиции Франции пытается решить проблему перенаселенности тюрем, чтобы избежать распространения коронавируса. По словам судебных источников в Гренобле, на которые ссылается AFP, причиной заключения молодого человека под стражу стали не только несоблюдение карантина и вождение без прав, но и его личное дело, в котором зафиксирован ряд прошлых нарушений закона.

24 марта вместе с ужесточением правил карантина французские власти одобрили и введение новых санкций за нарушение режима изоляции. Человеку, вышедшему на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, грозит штраф в 135 евро. В случае рецидива в течение двух недель — 200 евро (до 28 марта рецидив наказывался штрафом в 1500 евро). Четырехкратное нарушение за 30-дневный период может повлечь за собой наказание в виде 3700 евро штрафа и до шести месяцев тюрьмы.

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