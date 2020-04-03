Коронавирус: из французских тюрем освободили 6266 заключенных

Сообщается, что к 3 апреля у 48 заключенных был выявлен коронавирус, 925 человек находятся в изоляции, более 300 уже закончили двухнедельный карантин.

Количество заключенных во французских тюрьмах уменьшилось. 6266 человек были освобождены за период с 16 марта по 1 апреля из-за эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 3 апреля, со ссылкой на источники в министерстве юстиции Франции сообщило агентство France-Presse.

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По данным на 1 апреля, в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 заключенных. 16 марта их было 72 575. Уменьшение этого показателя связано, во-первых, с инициированной министерством юстиции кампании по досрочным освобождениям, во-вторых, с тем, что на фоне эпидемии юридический аппарат в стране работает медленней, и в тюрьмы поступает меньше новых заключенных.

Напомним, министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила 20 марта о том, что работает над вопросом досрочного освобождения из тюрем заключенных с болезнями и тех, у кого срок подходит к концу. Эта мера предпринимается в рамках закона о «чрезвычайном санитарном положении».

3 марта в национальной службе исполнения наказаний заявили о том, что у 48 заключенных был выявлен коронавирус, 925 человек находятся в изоляции, более 300 уже закончили двухнедельный карантин. Среди сотрудников тюрем было выявлено 114 случаев заражения, 931 человек изолирован дома и около 400 завершили карантин.

Правозащитные организации призывают освободить заключенных, которым остается провести в тюрьме 6 месяцев. К настоящему моменту, как объясняет AFP, министерство выпустило на свободу тех, кому до официального освобождения оставалось два месяца или меньше. Также правозащитники выступают за то, чтобы заключенных снабдили масками и дезинфицирующими гелями.

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