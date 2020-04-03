Не все сразу: во Франции задумались над безопасным выходом из карантина

Во Франции каждый день сотни пациентов умирают от COVID-19. По данным на утро 3 апреля 2020 г., в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 5387 человек. Отделения реанимации на востоке страны и в столичном регионе переполнены. Вместе с тем в правительстве уже раздумывают над сценариями безопасного выхода из карантина. Когда снимут карантин — неизвестно. Однако очевидно, что Франция вернется к нормальной жизни не в один день. Стратегию представят в ближайшие дни.

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Когда во Франции снимут карантин?

Всеобщий карантин во Франции ввели 17 марта. Власти не называют конкретной даты отказа от этого режима и подчеркивают: ситуация — беспрецедентная. Научный совет при президенте советовал ограничить передвижения граждан минимум на шесть недель, то есть до конца апреля. Эксперты сходятся во мнении, что ослабить карантин Франция сможет только тогда, когда снизится число новых госпитализаций и напряженность с местами в отделениях реанимации.

А произойдет это не раньше конца апреля, уверен эпидемиолог из Института Пастера, член научного совета по коронавирусу при президенте Арно Фонтане. Но и тогда слишком рано будет говорить об отказе от карантина для всех граждан.

Как будет происходить выход?

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что снятие карантина будет не одномоментным и не повсеместным. В противном случае стране грозит новая волна эпидемии, предупреждает эпидемиолог Паскаль Крепе. «Карантин нужно сохранять, чтобы число новых госпитализаций начало снижаться. Пока население не иммунизировано, полное снятие карантина восстановит условия, приведшие к этой эпидемии, а, следовательно, будет новая волна», — объясняет специалист в интервью BFMTV.

Начальник Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон в интервью Franceinfo объясняет, что частое мытье рук, соблюдение дистанции и другие «антивирусные жесты» надо будет соблюдать еще несколько месяцев после послабления карантина. Массовых мероприятий в ближайшие месяцы тоже ожидать не приходится.

Какие возможны сценарии?

Одним из вариантов снятия карантина называют выход по возрастным группам. Глава консалтинговой компании в сфере здравоохранения Public Health Expertise Мартен Блашье единственно верным способом считает сначала «выпустить» людей младше 65 лет с 15 апреля, а затем пожилых людей. Таким образом люди, менее уязвимые к коронавирусу, смогут переболеть, получить иммунитет и защитить тем самым остальных.

Другие специалисты считают правильным в первую очередь выпустить переболевших людей, получивших иммунитет. Их можно будет выявить только с помощью масштабного серологического тестирования.

Другой сценарий — снятие карантина по регионам. Это означает, что французские регионы, которые на тот момент будут наиболее затронуты эпидемией, «выпустят» своих жителей последними. Возможно, что к дате послабления карантина эпидемия «переместится» из Гранд-Эст и Иль-де-Франс в другие регионы, и первые «пострадавшие» территории смогут выйти из карантина тоже первыми. Называется также вариант «чередующегося» снятия карантина — к примеру, две недели самоизоляции/неделя свободного передвижения.

Масштабное тестирование

Послабление карантина должно в обязательном порядке сопровождаться масштабным тестированием населения, говорит в интервью La Croix глава научного совета по COVID-19 Жан-Франсуа Дельфресси, ссылающийся на южнокорейский опыт сдерживания эпидемии.

Министр здравоохранения Оливье Веран обещал, что во Франции будут дополнительно проводить по 30 тысяч тестов каждый день в апреле, по 60 тысяч тестов ежедневно в мае и по сто тысяч тестов ежедневно в июне. Для сравнения: в конце марта во Франции проводили по 12 тысяч тестов в день. Речь идет о ПЦР-тестах, когда у человека берется мазок из носа или горла. Эти тесты позволяют выявить людей, которые являются носителями вируса непосредственно в момент сдачи.

Но даже и при ста тысячах анализов в день далеко не все население страны пройдет ПЦР-тестирование. Глава отделения инфекционных и тропических болезней парижской больницы Питье-Сальпетриер Эрик Ком считает, что в первую очередь поголовное тестирование должно применяться в учреждениях закрытого типа (больницах, тюрьмах, домах престарелых), где продолжают выявлять «цепочки передачи» вируса.

Процент населения с иммунитетом

В конечном счете крайне важно будет выявить людей, в крови которых присутствуют антитела к коронавирусу. То есть понять — какой процент населения (3%? 10% 50%?) переболел (возможно, бессимптомно) и получил иммунитет. Для этого нужно будет делать другие — серологические — исследования. В минздраве рассчитывают, что анализы крови на антитела к COVID-19 могут быть очень масштабными. Возможно, их будут проводить сотнями тысяч в день, отметил Оливье Веран.

По словам эпидемиолога Антуана Флао, нужно, чтобы минимум у 50% населения появился иммунитет, чтобы «погасить» распространение вируса от человека к человеку. Хотя надо отметить, что у ученых есть сомнения относительно долговечности иммунитета к COVID-19. Не исключено, что и сам иммунитет появляется у переболевших не всегда.

Отслеживание перемещений инфицированных?

Специалист по инфекционным болезням Эрик Ком тоже ссылается на опыт Южной Кореи, которая занималась не только массовым тестированием, но и отслеживанием перемещения людей с COVID-19. Операторы мобильной связи передают данные геолокализации абонентов властям. И человека предупреждают о том, что он находится поблизости от зараженного коронавирусом, и его в свою очередь тестируют.

Бывший председатель Национального консультативного комитета по этике и глава научного совета по коронавирусу Жан-Франсуа Дельфресси подчеркивает: такого рода технологии сомнительны с этической точки зрения. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил о незаконности такой практики во Франции, но упомянул о возможности отслеживания перемещений на добровольной основе.

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