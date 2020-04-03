С гитарой в руках: шансонье Патрик Брюэль рассказал, как перенес COVID-19

Популярный французский шансонье и киноактер Патрик Брюэль сообщил, что выздоравливает после коронавирусной инфекции, назвав нынешнюю эпидемию «невероятным сигналом тревоги» для всех. 2 апреля в интервью Francetvinfo 60-летний маэстро рассказал о поставленном ему диагнозе COVID-19 и двадцати днях болезни, перенесенной им дома. Брюэль заявил, что «всем сердцем сейчас со всеми, кого затронул кризис, и с медиками, которых мы никогда не сумеем по-настоящему отблагодарить».

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Для поклонников Патрика Брюэля его признание стало неожиданным: почти с самого начала карантина во Франции шансонье, как и многие музыканты сейчас, регулярно выходил в Facebook-live, чтобы поддержать французов своими песнями в «домашнем» исполнении. В интервью Francetvinfo в минувший четверг он признался, что выздоравливает после коронавирусной инфекции в своей парижской квартире.

«Первые симптомы коронавируса были довольно чувствительными. В какой-то момент стало немного получше. Я сделал все, чтобы вылечиться, защититься, чтобы не паниковать. С помощью телефонных консультаций врачей я с этим разобрался. Хотя пришлось нелегко. Сегодня уже двадцатый день, а до этого было очень не по себе. Я вел свои лайвы в фейсбуке, но между ними…», — признался певец, рассказав об изнуряющей температуре, приступах «жестокого кашля» и затрудненном дыхании. «В какой-то момент я немного испугался», — сказал шансонье, поблагодарив медиков за постоянное наблюдение.

Как нельзя кстати в этот период, названный «санитарной войной», пришлась песня Брюэля «Герои» (Héros), посвященная всем «безымянным героям» повседневности, которые просто выполняют свой долг, спасая других, не думая о признании, благодарности и возможности войти в историю. Эта песня вошла в последний альбом шансонье, вышедший еще в конце 2018 года («Ce soir on sort»). Сегодня эта песня зазвучала по-настоящему, — полагает Брюэль.

По словам шансонье, она написана о медиках, о пожарных и полицейских, о продавцах магазинов и курьерах — и обо всех без исключения, кто в эти дни помогает ближним. Сегодня эта песня «обо всех, кто сражается и побеждает, даже не осознавая это», получила невероятный резонанс, говорит Патрик Брюэль.

В интервью Francetvinfo певец назвал пандемию и сегодняшний кризис «невероятным сигналом тревоги», который заставляет всех задуматься «о самом важном» — как в личном, так и глобальном плане.

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