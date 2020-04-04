Во Франции от COVID-19 скончались более 7500 человек

Во Франции от последствий коронавируса скончались 7560 человек. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон. Всего в больницах из-за коронавируса госпитализированы более 28 тысяч человек, из них чуть менее семи тысяч находятся в реанимации.

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Как заявил Жером Саломон, каждый день в реанимацию переводят все меньше пациентов. За последние сутки в отделение интенсивной терапии попали 176 человек, тогда как в четверг эта цифра достигала 350. При этом представитель министерства здравоохранения добавил, что ситуация остается тяжелой и призвал французов строго соблюдать ограничения, связанные с всеобщим карантином.

По словам руководитель Главного управления здравоохранения, власти продолжают собирать данные о смертях, вызванных последствиями коронавируса, в домах престарелых. Согласно последней информации, там от COVID-19 скончались более двух тысяч человек.

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