«Жизнь после коронавируса»: депутаты предложили перестроить Францию после эпидемии

Группа из 58 депутатов Национального собрания призвала составить «план трансформации общества» и подготовить Францию к «миру после коронавируса». По мнению народных избранников, для того, чтобы справиться с последствиями «экономического урагана», вызванного эпидемией, заурядных мер будет недостаточно, а Франции потребуются фундаментальные перемены. Среди предложений — безусловный базовый доход для каждого, создание «санитарного убежища» и перенос производств товаров первой необходимости в Европу.

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Парламентарии предложили французам исправить «ошибки и ограничения нашей системы развития, которые существуют уже десятки лет» и воспользоваться карантином для того, чтобы «подумать, как мы можем поменять (мир) к лучшему». «Коронавирус разделит жизнь на до и после. Этот кризис поменял каждого из нас», — утверждают 58 депутатов. Среди авторов послания числятся как члены президентской партии «Вперед, Республика!» и социалисты, так и представители движения «Европа Экология Зеленые».

Для того, чтобы обсудить, каким будет «мир после коронавируса», депутаты создали специальный сайт (на момент публикации заметки он был недоступен — RFI). По задумке депутатов, на нем в течение месяца каждый француз сможет оставить собственные предложения для «перезапуска» французской экономики и общества. После 3 мая депутаты обсудят меры, которые получили наибольшую поддержку.

Авторы послания уже перечислили ряд мер, которые, на их взгляд, помогут создать более устойчивую модель развития общества. Некоторые из них направлены на решение проблем, напрямую вызванных эпидемией коронавируса. В частности, депутаты призывают поднять зарплату сотрудникам больниц и медицинским работникам на 200 евро и продвигать удаленную работу.

Другие инициативы призваны бороться с «системными» проблемами и изменить французское общество и экономику после коронавируса. Члены Национального собрания предлагают ввести безусловный базовый доход с 18 лет, избирать в представительные органы власти путем жребия, ввести европейскую систему налогообложения и создать статус «санитарного» беженца.

Авторы обращения также предлагают всем желающим принять участие в «хакатоне» и выявить недостатки существующей модели развития Франции.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр уже заявлял, что коронавирус радикальным образом изменит экономику страны. «Нам нужен новый капитализм, основанный на более уважительном отношении к людям, борьбе с неравенством и заботе об экологии», — отметил он в эфире BFMTV.

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