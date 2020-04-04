Мужчина напал с ножом на прохожих на юге Франции: двое погибших

На юге Франции в городе Роман-сюр-Изер утром в субботу, 4 апреля, мужчина напал с ножом на прохожих. В результате по меньшей мере семь человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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По данным радиостанции France Bleu, нападавшим оказался 33-летний мужчина из Судана, подавший прошение об убежище во Франции.

По предварительным данным, подозреваемый напал на клиентов и управляющего табачного магазина около 11 часов утра. После этого он вышел на улицу и ранил ножом нескольких прохожих, которые оказались на его пути. Затем он зашел в мясную лавку, взял второй нож и продолжил нападение. Подозреваемого задержали около булочной.

Что именно стало мотивом атаки, не сообщается. Как рассказали журналистам радиостанции свидетели нападения, нападавший кричал «Аллах Акбар!».

Уголовная полиция Лиона начала расследование случившегося. По сообщению агентства France-Presse, рассматривается вопрос о привлечении к следственным действиям антитеррористической прокуратуры.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил соболезнования семьям жертв нападения.

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