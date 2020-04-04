Сами виноваты, что в реанимации: префекту полиции Парижа пришлось извиняться за слова о коронавирусе

Префекту полиции Парижа Дидье Лальману пришлось извиняться за свои слова о пациентах, пострадавших во время эпидемии коронавируса. «Те, кто сегодня госпитализирован, кто находится в реанимации, это те, кто не соблюдали карантин», — заявил он, выступая в прямом эфире крупнейших французских телеканалов утром в пятницу, 3 апреля. Представители медицинского сообщества обвинили Лальмана в цинизме и лжи и призвали уйти в отставку. Как пишет Le Monde, это выражение вызвало недовольство не только оппозиционных политиков, но и министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера.

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«Стоит напомнить, что в реанимации есть и врачи. Это скандал, и от имени врачей и всех, кто заразился коронавирусом, я призываю префекта полиции уйти в отставку», — приводит Le Figaro мнение директора службы скорой помощи департамента Сена-Сен-Дени Фредерика Адне.

За несколько часов Дидье Лальмана раскритиковали ведущие французские политики, в том числе лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и сторонники президентского движения «Вперед, Республика!». «Для префекта полиции те, кто заразился коронавирусом или умер от COVID-19, сами виноваты в этом! Отвратительно. Те, кто олицетворяет чрезвычайное санитарное положение, не должны оскорблять людей», — отметил в свою очередь глава левой оппозиционной партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон.

Как утверждает Le Monde, публичных извинений потребовал от Лальмана по телефону глава МВД Франции Кристоф Кастанер, однако решил не отправлять его в отставку. После этого префектура полиции опубликовала коммюнике, в котором говорится, что глава отделения не хотел «устанавливать прямую связь между теми, кто не соблюдает правила карантина, и теми, кто попал в реанимацию». Затем Лальман лично заявил журналистам, что приносит извинения за свои слова.

Ранее слова Дидье Лальмана уже вызывали полемику во французском обществе. В ноябре 2019 года он прервал разговор с активистской «желтых жилетов», заявив, что находится с ней «в разных лагерях». Слова Лальмана тогда раскритиковал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Всего с начала эпидемии во Франции более 400 тысяч штрафов за нарушение ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

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