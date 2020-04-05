Во Франции от COVID-19 скончались 8078 человек

Врачи сопровождают больного коронавирусом перед транспортировкой из Парижа в Кемпер, в Бретань. 5 апреля 2020.

Во Франции от последствий заражения коронавирусом скончались 8078 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон во время своего ежедневного брифинга.

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За последние сутки умерли 357 человек, 139 из них — в регионе Иль-де-Франс. В больницы с COVID-19 за 24 часа были доставлены еще 748 пациентов. Всего с начала эпидемии и к вечеру 5 апреля госпитализирован 28891 человек, 16183 пациента выздоровели и отправились домой.

В реанимацию за день поступили 390 человек, в то время как 250 были переведены из отделений интенсивной терапии. Всего в реанимации находятся 6978 человек.

По словам руководителя Главного управления здравоохранения, власти продолжают собирать данные о смертях, вызванных последствиями коронавируса, в домах престарелых. По последней информации, там от COVID-19 скончались как минимум 2189 человек.

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