Два скоростных поезда отправились из Парижа в Бретань с пациентами в тяжелом состоянии

Французские власти пытаются разгрузить реанимационные отделения больниц столичного региона. В воскресенье, 5 апреля, два скоростных поезда TGV, переоборудованные для транспортировки тяжелобольных, доставили 48 пациентов с диагнозом Covid-19 в больницы городов на западе Франции.

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Из столичных больниц тяжелобольных перенаправили в больницы Ренна, Сан-Мало, Бреста, Кемпера и других городов региона Бретань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.

«Мы практически вдвое увеличили наши отделения реанимации, мобилизовав весь медицинский персонал, но мы уже на пределе возможностей и поэтому вынуждены отправлять пациентов в другие регионы», — заявила глава Французского общества неотложной медицины Аньес Рикар-Ибон, напомнив, что только за последние сутки в больницах скончались более 400 человек.

Как рассказал накануне замминистра здравоохранения Жером Саломон, за период с 18 марта уже было транспортировано 566 пациентов. «У нас никогда не было столько пациентов в реанимациях», — признал Саломон. Потребность в новых местах в реанимационных отделениях растет каждый день, однако в последние дни этот рост замедлился, заверил чиновник.

По данным на вечер субботы, 4 апреля, жертвами эпидемии коронавируса во Франции стали уже 7560 человек. По официальным данным, во Франции диагностировано 68 605 случаев заражения коронавирусом. Более 28 тысяч человек, из них чуть менее семи тысяч находятся в реанимации.

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