Французов призвали «не поддаваться искушению» хорошей погодой во время карантина

Во Францию пришло тепло, и на улицах стало больше людей.

«Никаких послаблений, оставайтесь дома!» — с таким призывом к французам обратился генеральный директор парижского государственного управления здравоохранения (AP-HP) Мартен Хирш в воскресенье, 5 апреля. В стране начались пасхальные каникулы, а также установилась солнечная погода, и на улицах, несмотря на всеобщий карантин, появилось больше людей.

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В своем твиттере Хирш выразил сожаление по поводу того, что в субботу и воскресенье по пути на работу врачи констатировали, что «на улицах слишком много людей, прогуливающихся и праздношатающихся».

При этом в стране продолжается эпидемия, и нормы санитарной безопасности по-прежнему действуют. В субботу, 4 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон сообщил, что во Франции от последствий коронавируса скончались 7560 человек. Всего в больницах из-за COVID-19 госпитализированы более 28 тысяч человек, чуть менее семи тысяч из них — в реанимации.

К призыву Мартена Хирша в воскресенье присоединилась и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. «Наступили каникулы, погода прекрасная, но не поддавайтесь искушению и по возможности максимально оставайтесь дома», — заявила она в эфире BFMTV. А власти прибрежных регионов Франции напомнили о том, что походы на пляж запрещены.

По словам главы Французского общества врачей скорой помощи Аньес Рикар-Ибон, слова которой приводит franceinfo, врачи очень обеспокоены тем, что из-за хорошей погоды подход граждан к соблюдению карантина стал менее ответственным: «Мы только начали замечать положительную динамику от карантина. Сейчас совсем не подходящий момент для снижения бдительности. В противном случае нам грозит вторая волна эпидемии, и это было бы для нас ужасно».

По данным метеорологической службы Франции, в некоторых регионах страны дневная температура 5 апреля может достигать 22-23 градусов. 6 апреля ожидается небольшое похолодание, однако затем теплая погода установится на более длительный срок.

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