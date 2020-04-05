Француз пошел в Испанию за сигаретами и заблудился в горах

Житель региона возле франко-испанской границы потерялся в Пиренеях, когда отправился в Испанию, чтобы купить сигарет.

Житель региона возле франко-испанской границы заблудился в Пиренеях, когда отправился в Испанию, чтобы купить сигарет. Об этом в воскресение, 5 апреля, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на жандармерию.

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Многие французы, проживающие в приграничных районах, предпочитают закупаться табачными изделиями в соседних странах, так как цена на них там обычно ниже, чем во Франции.

Как сообщили во взводе жандармерии в Западных Пиренеях, курильщика обнаружили в местечке Ле Пертюс. Он был истощен и дрожал от холода. Для его эвакуации властям пришлось задействовать вертолет гражданской авиации.

«Молодой человек выехал из Перпиньяна на автомобиле и направлялся в Ла-Жункеру (муниципалитет в составе каталонской провинции Жирона — RFI), но на пограничном контроле между Францией и Испанией его развернули. Тогда он решил идти пешком по маршруту для походников, надеясь пересечь границу в горах», — приводит слова представителя жандармов AFP. Однако осуществить план не удалось: он свалился в ручей, затем запутался в колючих кустарниках и тогда решил позвать на помощь.

После эвакуации на вертолете молодому человеку выписали штраф в размере 135 евро за несоблюдение карантина.

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