В парижском регионе боятся столкнуться с нехваткой гробов

Работники сектора ритуальных услуг в столичном регионе Иль-де-Франс боятся столкнуться с нехваткой гробов на фоне роста смертности от эпидемии коронавируса. Об этом в интервью радиостанции France Bleu Paris заявила в понедельник, 6 апреля, глава французской Федерации ритуальных услуг Флоранс Фрес.

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«Пока у нас есть гробы, но мы рискуем столкнуться с их нехваткой», —цитирует Флоранс Фрес радиостанция. По ее словам, похоронные бюро в парижском регионе оказались в беспрецедентной ситуации, когда в траурных залах (при кладбищах) не хватает мест, крематории переполнены, и семьям приходится подолгу ждать, чтобы кремировать или похоронить своих умерших близких.

Как объяснила госпожа Фрес, согласно последнему закону, максимальный срок похорон продлили с шести до 21 дня после даты смерти.

Кроме того, работники похоронных бюро сталкиваются с гневом и болью семей, так как по новым правилам на церемонии прощания не могут присутствовать более 10 человек.

Ранее стало известно, что один из складов международного оптового рынка Ренжис под Парижем был переоборудован под морг.

По данным на вечер 5 апреля, жертвами COVID-19 во Франции стали 8078 человек.

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