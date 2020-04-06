Из-за остановившихся съемок улицы Монмартра «застыли» в 1940-х: ФОТО

Две улицы Монмартра «застыли» в 1940-х на период карантина

В период карантина две улицы Монмартра переносят редких прохожих в начало 1940-х годов. До объявления карантина здесь снимали фильм «Прощайте, господин Хоффман», действие которого разворачивается в эпоху нацистской оккупации Парижа. Декорации в спешке оставили.

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Трагикомедия «Прощайте, господин Хоффман» — киноадаптация одноименной театральной постановки Жан-Филиппа Дагера. Действие разворачивается в Париже в 1942 году. Это история еврейского ювелира, который скрывается от оккупационных властей в подвале и просит своего сотрудника взять на себя управление магазином. В фильме французского режиссера Фреда Кавайе главные роли исполняют Даниэль Отёй, Сара Жирардо и Жиль Лелуш.

Среди оставленных декораций — плакаты периода нацистской оккупации REUTERS - CHARLES PLATIAU

В середине марта съемки остановились из-за всеобщего карантина. Съемочная команда отправилась на самоизоляцию, оставив почти все декорации на улицах Монмартра. На двух улицах (rue Berthe et rue Androuet) в двух шагах от базилики Сакре-Кер оставили фасады магазинов и пропагандистке плакаты эпохи Оккупации.

Атмосфера начала 1940-х в Париже REUTERS - CHARLES PLATIAU

Декорации, оставленные на Монмартре из-за карантина REUTERS - CHARLES PLATIAU

Один из членов съемочной команды рассказал, что за выходные перед объявлением карантина успели снять только некоторые фасады магазинов, которые мешали проходу в жилые дома.

Декорации к фильму «Прощайте, господин Хоффман» на Монмартре REUTERS - CHARLES PLATIAU

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