Карантин и преступность: МВД Франции отчиталось о криминальной статистике за март

Число преступлений и правонарушений во Франции резко снизилось в марте месяце, когда в стране был объявлен всеобщий карантин в связи с эпидемией коронавируса. Это сообщение статистической службы французского МВД 6 апреля передает Francetvinfo. По сравнению с февралем, в прошлом месяце статистические показатели уровня преступности снизились в среднем на 45%. При сокращении числа краж или угонов автомобилей наблюдается резкий рост семейного насилия, предупреждает МВД.

Реклама Читать далее

В понедельник, 6 апреля, Служба статистики МВД Франции (SSMI) опубликовала данные о преступлениях и правонарушениях, зарегистрированных полицией и жандармерией в марте месяце, когда 17 числа в стране были объявлены жесткие карантинные меры.

По разным видам преступных деяний зафиксировано снижение показателей в среднем на 45%. Однако МВД предупреждает от слишком упрощенного толкования этой статистики. Во-первых, карантинные меры серьезно осложнили процедуру подачи жалоб о преступлениях и их регистрацию правоохранительными органами. Во-вторых, в то время как совершение некоторых видов преступлений сильно затруднено из-за карантина, по другим видам, наоборот, наблюдается рост.

Так, в марте число фактов предумышленного причинения вреда здоровью (побои) сократилось на 33%. Но в этом общем снижении резко выросла доля фактов домашнего насилия — только за первую неделю карантина зафиксирован рост более чем на 30% (как сообщал 26 марта глава МВД Кристоф Кастанер).

С этого понедельника, 6 апреля, заработал созданный правительством общенациональный номер «горячей линии» (08 019 019 11) для профилактики и борьбы с домашним насилием. Ранее глава МВД объявлял о включении французских аптек в систему оповещения правоохранительных органов о фактах насилия в семье.

По многим другим видам преступлений мартовская статистика более благоприятна. На 51% снизилось число краж, совершенных без применения насилия. На 45% меньше зарегистрировано ограблений, совершенных с применением насилия, но без оружия. Квартирных краж стало меньше на 44%. А разбоев (с применением оружия) в марте совершено на 43% меньше, чем в феврале. Угонов автомобилей в марте стало меньше на 37%.

Число убийств, совершаемых во Франции, не меняется: и в феврале, и в марте было зарегистрировано по 70 этих особо тяжких преступлений.

В прошедшем месяце МВД зафиксировало снижение на 43% числа фактов умышленной порчи имущества (этот показатель был крайне высок во время массовых манифестаций движения «желтых жилетов» с декабря 2018 по май 2019 года, а также в конце прошлого года, во время протестов против пенсионной реформы).

После небольшого роста в феврале число зарегистрированных полицией фактов мошенничества во Франции в прошлом месяце сократилось на 46%.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться