Министр экономики Франции предупредил о «худшей рецессии» с 1945 года

Францию «очевидно» ждет худшая рецессия со времен окончания Второй мировой войны. С таким заявлением выступил в понедельник, 6 апреля, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

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«Худший показатель экономического роста во Франции после 1945 года пришелся на 2009 год, после финансового кризиса 2008 года: -2,2%»,—заявил Ле Мэр, выступая перед комиссией по экономическим делам во французском Сенате. По его словам, кризис, который ждет Францию на фоне эпидемии коронавируса, будет гораздо серьезнее. «Нас очевидно ждет цифра гораздо выше -2,2%»,—отметил министр.

Ранее власти объявили о ряде мэр поддержки малого и среднего бизнеса. В частности во Франции был введен режим частичной безработицы, которую полностью финансирует государство. Таким образом в стране пытаются избежать массовых увольнений сотрудников.

Как заявила 3 апреля министр труда Франции Мюриель Пенико, три недели спустя после введения карантина на частичной безработице оказались около пяти миллионов человек в 473 тысячах предприятий.

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