Ассоциации секс-работниц попросили у Макрона финансовой поддержки на период карантина

Ассоциации по защите прав работниц и работников сферы сексуальных услуг обратились к президенту Франции с просьбой о помощи. Из-за эпидемии коронавируса и продолжающегося уже почти месяц карантина многие полностью лишились доходов. Как сообщает AFP, письмо на имя Эмманюэля Макрона было отправлено в понедельник 7 апреля.

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Необходимо создать экстренный фонд для компенсации доходов на время карантина, говорится в заявлении Федерации «Красный Зонт», объединяющей ассоциации по защите прав и здоровья работающих в сфере интим-услуг. При этом доступ к помощи не должен быть обусловлен наличием у просителя легального статуса пребывания на территории Франции, подчеркивают авторы инициативы.

Лишь малая часть работников и работниц сферы секс-услуг зарегистрированы во Франции как самозанятые и могут претендовать на обещанные государством 1,5 тысячи евро помощи, в случае падения доходов. При этом многим нечем платить за комнаты в отелях или за аренду квартир. «Это вопрос общественного здравоохранения», — говорят авторы письма.

По оценкам властей, в сфере проституции во Франции занято около 20 тысяч человек, 85% из которых — женщины. Во Франции не запрещено «продавать» собственное тело. Уголовному наказанию подлежит сутенерство. Также проституция криминализована для «покупателей»: с 2016 года всем клиентам секс-услуг грозит штраф до 3 750 евро.

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