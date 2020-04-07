Франция вводит специальный сертификат для въезда на свою территорию

Начиная с 8 апреля все въезжающие на территорию Франции должны будут иметь специальный сертификат, объясняющий мотивы передвижения.

Начиная с полуночи 8 апреля все въезжающие на территорию Франции должны будут иметь специальный сертификат, объясняющий мотивы передвижения. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 7 апреля, на сайте французского МВД.

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Власти вводят три разных вида сертификатов: для въезда на территорию Франции из-за границы, для въезда на заморские территории Франции из-за границы, а также для перемещения из французской метрополии в заморские территории страны.

«Если вы приезжаете из-за границы на заморские территории, на въезде вас ждет санитарный контроль. В рамках этого контроля вас могут поместить на карантин в специальное учреждение или по месту жительства», — уточнили в твиттере ведомства.

🔴🇫🇷 #Covid19 | Des restrictions d'accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

🕛 À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d'avoir l'attestation correspondant à sa situation.

➡️ https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020

Решение об обязательных сертификатах для въезда на территорию Франции было принято в рамках действующего в стране нового закона о чрезвычайном санитарном положении. Режим санитарного ЧП был введен в стране 24 марта сроком на два месяца.

Ранее во вторник власти Парижа ужесточили правила карантина, ограничив время для занятий спортом вечерними и утренними часами. Также мэрия Парижа пообещала изготовить и раздать парижанам два миллиона защитных масок многоразового использования.

Жертвами пандемии коронавируса во Франции стали, по данным на 7 апреля, более 10 тысяч человек.

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