Во Франции ввели QR-код для выхода из дома. Программа не хранит личные данные

Во Франции в начале четвертой недели жесткого карантина из-за коронавируса ввели QR-код для выхода из дома, который можно получить вместе уже привычного всем печатного или рукописного формуляра. Похожая технология применяется, в частности, в России и в Китае, где она стала объектом критики со стороны правозащитников из-за возможной слежки. Однако онлайн-форма, которую можно заполнить на официальном сайте правительства, не позволяет властям хранить данные французов: QR-код генерируется на устройстве пользователя, что исключает возможность утечки информации.

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Как заверяют власти, QR-код — или аналог штрихкода для быстрого сканирования на мобильных устройствах — ввели для удобства французов и экономии времен. В первые три недели карантина жители страны должны были заполнить специальный бланк для того, чтобы выйти из дома в случае необходимости. Тем, у кого принтера нет, приходилось переписывать достаточно длинный документ от руки. Теперь же достаточно заполнить специальную форму на сайте, скачать сгенерированный QR-код и отправить его на свой телефон.

Формуляр полностью повторяет документ, который французы заполняют с начала карантина. В нем нужно указать свое имя, фамилию, дату рождения, адрес проживания и выбрать одну из разрешенных для выхода из дома причин. При этом бумажная версия справки также остается действительной.

В случае контроля QR-код вместе с удостоверяющим личность документом нужно предъявить полицейским или жандармам. Они смогут отсканировать его при помощи специального приложения и увидеть все данные, указанные в формуляре. Как утверждают в МВД, это позволяет сэкономить время при контроле и снизить риск заражения стражей правопорядка — ведь им не нужно брать в руки лист бумаги, на поверхности которого может находится вирус.

У QR-кода, который ввели французские власти, есть важная особенность. Он генерируется при помощи специального кода на устройстве пользователя, и информация, внесенная в формуляр, не передается на сервера правительства. Установить слежку за пользователями при помощи такого кода не получится.

То, что в МВД не смогут проследить за пользователями при помощи QR-кода, подтвердили и французские IT-активисты, которые нередко заявляют о слежке со стороны властей. Хакер под псевдонимом Эллиот Алдерсон утверждает, что данные остаются на устройстве пользователя.

Comme signalé vendredi soir, la génération de l'attestation est faite proprement. Lorsque vous visitez la page sur le site de @Place_Beauvau

1) un attestation vierge est téléchargé

2) l'utilisateur rentre ses données

3) l'attestation est remplie localementhttps://t.co/OoZB66n66G — Elliot Alderson (@fs0c131y) April 6, 2020

Разработкой приложения занимался основатель стартапа Batch из Лиона Иоанн Парданно. Он создал собственный сайт, похожий на официальный, почти месяц назад в начале карантина, и предлагал жителям Франции сэкономить время и не заполнять формуляр каждый раз заново. После разработкой заинтересовались в правительстве. В МВД почти полностью скопировали сайт Парданно. Как отметил разработчик, денег за программу он не попросил.

Опасения за безопасность данных могут возникнуть при контроле: если при рутинной проверке стражи правопорядка не переписывают сведения о прохожих, то приложение может позволить им собирать информацию автоматически. Однако, как утверждает BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии, программное обеспечение, используемое при проверках, не позволяет этого делать.

Ранее российские СМИ со ссылкой на многочисленные источники утверждали, что в Москве могут ввести QR-код для выхода из дома. По данным «Коммерсанта», для его получения нужно будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и загрузить туда свое фото. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы соблюдают требования самоизоляции, и введения пропусков для передвижения по городу пока не требуется.

В некоторых городах России QR-код для контроля соблюдения ограничений, связанных с карантином, все же ввели. В Нижнем Новгороде QR-код хранит в себе не только имя и фамилию, но и номер паспорта. Местные СМИ заявили, что использование такого кода может представлять угрозы безопасности личных данных.

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