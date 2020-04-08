Во Франции начали разрабатывать приложение StopCovid для выявления цепочек заражений

Во Франции начали разрабатывать приложение StopCovid для сдерживания распространения коронавируса «путем выявления цепочек передачи». Задача в том, чтобы совместить эту технологию с невмешательством в частную жизнь и европейским законодательством о защите персональных данных. Об этом в интервью Le Monde сообщили министр здравоохранения Оливье Веран и госсекретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О.

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Во Франции изучают опыт других стран по сдерживанию эпидемии коронавируса. В частности, опыт Южной Кореи, где власти отслеживали перемещения с помощью мобильных телефонов. Граждане страны получали уведомления в реальном времени о том, что некий человек с COVID-19 находится поблизости. Это так называемый трекинг. Людей, которые могли находиться рядом с инфицированными, в свою очередь тестировали.

Сначала французское правительство утверждало, что не рассматривает этот вариант, потому что трекинг является явным посягательствам на личные свободы и противоречит «французской культуре». Однако позиция властей со временем, кажется, изменилась. Во всяком случае 5 апреля глава МВД Кристоф Кастанер отметил, что не исключает применения отслеживания контактов на добровольной основе.

Министр здравоохранения Оливье Веран приводит в пример горнолыжную станцию Контамин-Монжуа во французских Альпах, которая стала одним из первых очагов COVID-19 во Франции. В этой коммуне технология отслеживания контактов показала свою эффективность. Там опросили всех на предмет недавних встреч, что позволило выиграть время, выявить цепочки заражения и сдержать распространение вируса. Для этого, правда, не использовали мобильные телефоны.

Приложение для борьбы с эпидемией

Госсекретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О рассказал Le Monde, что правительство запустило проект StopCovid с целью разработать специальное приложение для сдерживания распространения вируса «путем выявления цепочек передачи». Приложение должно информировать пользователей о том, что они оказались рядом с кем-то, сдавшим положительный тест на коронавирус.

«Идея в том, чтобы предупреждать людей, которые были в контакте с зараженными, чтобы они сами прошли тестирование, чтобы при необходимости на ранней стадии начали лечение или самоизолировались», — объясняет Седрик О. Этим проектом занимаются специалисты из Франции, Германии и Швейцарии.

Как совместить это с защитой личных свобод?

Задача разработчиков — представить трекинг-технологию, которая не противоречила бы общеевропейскому регламенту о защите персональных данных (GDPR). За этим пристально следит французская Национальная комиссия по информационным технологиям и свободам (CNIL).

Во-первых, установка приложения должна быть исключительно добровольной, уверяет Седрик О. Во-вторых, приложение не будет иметь доступ к геоданным телефона (GPS). Для его работы может быть использована технология Bluetooth. «Приложение не отслеживает ваши перемещения, а уведомляет вас о возможных встречах с зараженными SARS-CoV-2», — поясняет Седрик О.

Госсекретарь подчеркивает, что все данные будут анонимными, не будут собираться и будут удаляться по истечении определенного срока. Никто не будет иметь доступа к списку зараженных людей и невозможно будет узнать кто кого заразил. А сама технология будет использоваться только в период эпидемии.

Приложение — не панацея

Однако вопрос в том — сколько человек должны скачать это приложение, чтобы технология была эффективной? К тому же миллионы жителей Франции не пользуются смартфонами и не имеют доступа к мобильному интернету. Правительство настаивает: не стоит считать эту технологию волшебной палочкой и панацеей. Это — лишь один из возможных «кирпичиков» в стратегии постепенного выхода из карантина, которую еще не представили.

В той же Южной Корее не только отслеживают перемещения, но также массово тестируют граждан, большинство из которых носит защитные маски. Да и удастся ли преодолеть все технологические барьеры — пока неясно. Во всяком случае технология беспроводного обмена файлами Bluetooth не задумывалась для измерения расстояния между людьми.

Отказ от европейских ценностей?

Да и не все согласны с использованием трегинг-технологий для борьбы с эпидемией. И речь идет не только об оппозиции. Депутат от президентского большинства «Вперед, Республика!» Саша Улье уверен, что «добропорядочной слежки» не бывает, а массовая слежка за гражданами непропорциональна общественному интересу, даже если речь идет о здравоохранении.

Франция, по его словам, не обязана следовать «якобы эффективному» опыту Южной Кореи, Тайваня и Сингапура. А Европа не должна отказываться от своих ценностей при первом испытании, отмечает он в своей колонке в JDD. «Это было бы равносильно капитуляции перед идеей — и мы это давно знаем — которая постепенно может побудить нас принять авторитаризм, а затем и тоталитаризм», — пишет он.

Однако правительство подчеркивает, что не ставит целью отслеживание передвижений людей, что установка приложения не будет обязательной и что оно не будет противоречить принципу личных свобод. «Если бы мы не рассматривали этот вариант, и если бы в определенный момент выяснилось, что этот инструмент эффективен в борьбе с распространением вируса, то те же самые люди, которые сейчас критикуют нас, первыми бы говорили, что Франция не подготовлена», — отвечает на критику Седрик О.

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