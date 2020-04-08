Президент Макрон объявит о продлении карантина во Франции

13 апреля президент Эмманюэль Макрон в четвертый раз обратится к французам по поводу эпидемии

В будущий понедельник президент Эмманюэль Макрон объявит о продлении карантина во Франции после 15 апреля. За прошедшие сутки 541 пациент скончался от коронавирусной инфекции во французских больницах. Число жертв COVID-19 с начала эпидемии выросло в стране до 10 869 человек. Эти цифры привел на ежедневной пресс-конференции 8 апреля руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон. Он отметил, что в реанимации находится сейчас рекордное число пациентов — 7 148.

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Вечером 8 апреля администрация президента Франции сообщила СМИ о том, что карантин, объявленный в стране до 15 апреля, будет продлен. Срок продления в будущий понедельник назовет президент Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к нации. В Пасхальный понедельник 13 апреля (праздничный день во Франции) глава государства объявит и о новых мерах по борьбе с эпидемией коронавируса.

C начала кризиса Макрон трижды обращался к французам: 12 и 16 марта — из своего кабинета в Елисейском дворце, 25 марта — во время посещения больницы в Мюлузе на востоке Франции.

Статистика эпидемии во Франции за сутки

Профессор Жером Саломон отметил снижение числа погибших от COVID-19 в больницах за последние сутки — 541. В понедельник и вторник суточная смертность в медучреждениях составляла 605 и 597 человек.

В эту среду из-за технических проблем Минздрав не получил новых уточненных данных о жертвах заболевания в домах престарелых. Накануне Саломон называл цифру 3 237 погибших. Таким образом, на среду подтверждена гибель от коронавирусной инфекции во Франции 10 869 человек.

Во французских больницах с диагнозом COVID-19 сейчас находится 30 375 пациентов (почти на 350 больше, чем сутками ранее). С начала эпидемии больницы приняли 60 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

В тяжелом состоянии в реанимации находится рекордное с начала эпидемии число пациентов — 7 148. За сутки в отделения интенсивной терапии поступило 482 человека.

Однако, как отметил Жером Саломон, с учетом числа переведенных из реанимации в обычные палаты, «чистый прирост» количества пациентов в крайне тяжелом состоянии составил всего 17 человек за сутки. В последние три дня этот показатель снижался: с + 140 в воскресенье, + 94 в понедельник и + 59 во вторник.

Треть пациентов в реанимации моложе 60 лет, почти две трети — в возрасте от 60 до 80 лет. 108 человек, нуждающихся в интенсивной терапии, это люди моложе 30 лет, отметил руководитель Главного управления здравоохранения.

Эпидемия в Европе, США и мире

Власти Италии, самой пострадавшей от эпидемии европейской страны, вечером 8 апреля сообщили о смерти за сутки от коронавирусной инфекции еще 542 человек. Общее число жертв эпидемии составило 17 669.

Пятый день подряд в Италии снижается число пациентов с диагнозом COVID-19 в реанимации — на данный момент их 3693. Рекордным стало число выздоровевших за прошедшие сутки — почти 2100 человек. За то же время подтвержденных случаев заражения стало больше на 1195.

В Великобритании установлен рекорд суточной смертности от COVID-19 — 938 погибших. С начала эпидемии в стране скончалось более 7000 человек. Подтверждено более 12 700 случаев заражения.

Второй день подряд число умерших снова растет в Испании после недолгого снижения трагической статистики. За последние сутки скончалось 757 человек, общее число жертв эпидемии составило 14 555 человек.

Более 750 тысяч случаев коронавирусной инфекции подтверждено в странах Европы, сообщило 8 апреля агентство France-Presse. Число погибших приближается к 59 тысячам.

В США число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 400 000. По данным университета Джона Хопкинса, в стране на 8 апреля зарегистрированы 401 166 заболевших. На США приходится теперь четверть всех подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире.

От болезни в США погибло более 14 тысяч человек. Накануне в стране был зарегистрирован мировой рекорд суточной смертности: от COVID-19 скончалось почти 2000 человек. Начиная с прошлой недели в Соединенных Штатах ежедневно умирает более 1000 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего в мире насчитывается более 1,4 миллиона заболевших, а также почти 83 погибших от нового заболевания.

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