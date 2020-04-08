Французские ученые выступили за продление строгого карантина

Французские ученые полагают, что для дальнейшей борьбы с эпидемией коронавируса в стране карантин необходимо продлить еще на несколько недель. Такое мнение в среду, 8 апреля, высказал в эфире радиостанции franceinfo глава научного совета Жан-Франсуа Дельфресси.

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Научный совет консультирует французское правительство по вопросам борьбы с COVID-19. «Мы пришли к выводу о том, что при имеющихся на данный момент знаниях (о вирусе и его распространении — RFI) можно начать рассуждать и готовить стратегию того, как все будет происходить после карантина. Мы также считаем, что основополагающим элементом является продление режима строгого карантина еще на несколько недель», — заявил Дельфресси. При этом он уточнил, что речь, скорее всего, не пойдет о продлении изоляции на месяцы, и нескольких недель будет достаточно, чтобы укротить эпидемию. Однако, по словам Дельфресси, «надо будет смотреть, как будет развиваться эпидемия».

Напомним, карантин был введен во Франции 17 марта. Изначально эта мера должна была действовать две недели, но затем ее продлили до 15 апреля. Премьер-министр страны Эдуар Филипп также заявлял, что, по всей вероятности, карантин продлят вновь, но не озвучивал конкретных дат.

Французская власть задумалась и над тем, как обеспечить безопасный выход страны из карантина. Эдуар Филипп говорил, что отмена изоляции будет не одномоментной и не повсеместной, так как в противном случае стране будет грозить новая волна эпидемии. Предлагаются различные сценарии снятия карантина. 7 апреля представители Национальной академии медицины поддержали стратегию выхода из карантина по регионам. Отмечается, что при этом должны быть строго регламентированы перемещения граждан между регионами. Также неоднократно подчеркивалось, что после отмены карантина будет необходимо соблюдать санитарные меры безопасности (социальную дистанцию, регулярное мытье рук).

Как заявил во вторник, 7 апреля, начальник Главного управления здравоохранения французского Минздрава Жером Саломон в ходе ежедневной пресс-конференции, во Франции жертвами COVID-19 стали 10 328 человек.

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