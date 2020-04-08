Французы-надомники: социологи выяснили настроения граждан на карантине

На вопрос, чувствуете ли вы себя подавленно, 75% французов ответили отрицательно. 57% не испытывают стресса или нервозности.

После трех недель карантина большинство французов не чувствует стресса или подавленности, выходит из дома в среднем дважды в неделю и значительную часть времени проводит за просмотром ТВ, в интернете или в дистанционном общении с родственниками и друзьями. Таковы опубликованные 7 апреля результаты опроса, проведенного центром Odoxa-CGI для Francetvinfo и радиостанции France Bleu.

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Большинство опрошенных — 53% — выходит из дома в среднем два раза в неделю. Ежедневно бывают на улице всего 7% французов. 17% сообщили, что постоянно сидят дома.

Покупка продуктов и товаров первой необходимости — главная причина покинуть дом для подавляющего большинства жителей Франции (80%). На втором месте — занятия спортом и прогулки с домашними животными (четверть опрошенных). Работа и профессиональная необходимость набрали 16% «голосов».

Опрос показал, что дома на карантине сейчас находится подавляющее большинство экономически активного взрослого населения. 24% сообщили, что продолжают работать удаленно. Больше половины — 51% — вовсе перестали работать. Речь идет, прежде всего, о режиме «частичной безработицы», на которой сейчас оказалось 5 миллионов французов. Этот форс-мажорный механизм позволяет сохранить рабочие места в кризис: работники получают 70% своей «чистой» зарплаты, расходы работодателю полностью компенсирует государство.

В рейтинге занятий на домашнем карантине лидирует просмотр телепрограмм: его на первое место поставили 57% опрошенных. Сидение в интернете заняло второе место (44%). В первую тройку развлечений вошло также общение со знакомыми по телефону и в соцсетях (38%). Готовка и мелкий ремонт (вместе с садоводством) разделили четвертое место в списке карантинных занятий (менее 30%). Чуть менее 20% опрошенных упомянули чтение и прослушивание музыки. (Участникам опроса предлагали выбрать три главных занятия на карантине из предложенного списка).

Вынужденное заточение большинство переживает пока без осложнений. На вопрос, чувствуете ли вы себя подавленно, 75% ответили отрицательно. 57% не испытывают стресса или нервозности. Три четверти признались, что смогли на карантине сделать то, что никак не успевали раньше. 85% полагает, что прекрасно проводит время в семье.

Более внимательно, чем раньше, теперь следят за новостями более 70 процентов французов.

Что касается дистанционного обучения детей (которые с 16 марта не ходят в школу), им довольны почти 70 процентов французов. Хотя больше половины сетует на недостаток концентрации и усидчивости у своих отпрысков. Треть обеспокоена «нервозностью» своих детей.

Подавляющее большинство французов проводит карантин по основному месту жительства (94%). Хотя некоторые жители больших городов (особенно парижане) перед объявлением карантина отправились в загородные резиденции, к родителям или друзьям в провинцию (по оценкам, около 4 миллионов французов).

Опрос Odoxa-CGI показывает, что 86% находящихся в карантине могут выходить на воздух, не выходя на улицы и «в народ». У большинства из них есть собственный садик, либо терраса, либо балкон.

Наконец, пятая часть французов проводит карантин в одиночестве, столько же опрошенных — в составе семьи из четырех человек.

Социологи Odoxa-CGI опросили по интернету репрезентативную выборку из 3004 человек в возрасте от 18 лет.

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