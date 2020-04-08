Число временно безработных во Франции превысило 6 миллионов человек

6,3 миллиона работников французского частного сектора числятся сейчас временно безработными, сообщила в среду, 8 апреля, статистическая служба министерства труда Dares. С начала карантина к особому режиму, который позволяет не увольнять сотрудников в случае временных трудностей, прибегли почти 700 000 предприятий Франции. Государству эта мера по спасению рабочих мест обойдется в миллиарды евро.

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Вторую неделю подряд число работников на т.н. «технической/частичной» безработице (chômage technique/partiel) растет во Франции рекордными темпами. По данным министерства труда, с 1 по 7 апреля их стало больше на 2,6 млн человек. За предыдущие семь дней их число увеличилось на 3 миллиона. В итоге, сейчас в режиме временной безработицы живут более 31% работников частного сектора страны.

Служба Dares отмечает, что к особому режиму вынуждены прибегать в основном малые предприятия. 59% временно безработных — работники предприятий с числом сотрудников 20-50 человек. Еще 40% работали до карантина на микропредприятиях (меньше 20 работников).

Во Франции режим «технической безработицы» предприятия имеют право объявлять на определенное время по согласованию с государством. Сотрудники в этот период получают 84% «чистой» зарплаты за счет госбюджета и страховой системы выплаты пособий по безработице. Люди с жалованием на уровне минимального размера оплаты труда (французский SMIC — примерно 1200 евро) сохраняют 100% доходов.

В нынешнем санитарном кризисе Франция массированно задействовала механизм «временной безработицы» для спасения предприятий от банкротства и сохранения рабочих мест.

Массовое применение этой меры в период мирового кризиса 2008-2009 годов позволили Германии спасти 220 000 рабочих мест, отмечала в своем специальном докладе французская Счетная палата. Франции тогда удалось сохранить лишь 18 000 рабочих мест.

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