МВФ прогнозирует худший экономический кризис со времен Великой депрессии

Эпидемия коронавируса будет иметь «худшие экономические последствия со времен Великой депрессии» в 1929 году. С таким заявлением выступила глава МВФ Кристалина Георгиева

Эпидемия коронавируса будет иметь «худшие экономические последствия со времен Великой депрессии» 1929 года. С таким заявлением в четверг, 9 апреля, выступила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева перед онлайн-совещанием глав МВФ и Всемирного банка.

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«Мы столкнулись с экстраординарной неопределенностью в том, что касается глубины и продолжительности кризиса. Однако уже ясно, что глобальная экономика покажет резко отрицательные темпы роста в 2020 году», — заявила Георгиева. По данным МВФ, 170 из 189 стран, входящих в состав организации, столкнутся с сокращением ВНП на душу населения.

Также экономист отметила, что если пандемия пойдет на спад во второй половине 2020 года, а ограничительные меры, связанные с санитарным кризисом, будут отменены, в 2021 году мировую экономику ждет «частичное восстановление». Кроме того, Георгиева приветствовала действия, предпринимаемые на национальном уровне: по оценкам МВФ, суммарно бюджетные меры, принятые государствами мира с начала эпидемии, составляют 8 миллиардов долларов.

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В эфире телеканала France 2 в среду, 8 апреля, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о готовности правительство активно поддерживать бизнес в кризисный период. «Я предпочитаю миллиарды долгов банкротствам, — сказал он. — Лучший способ избавиться от долгов — вновь начать работать, перезапустить экономику, как только это станет возможным».

Глава минфина также напомнил, что предприятиям дана отсрочка выплат по налоговым и социальным взносам за март и апрель. «Эта отсрочка — автоматическая. Ее получают все предприятия, которые об этом просят. Но я отдаю себе отчет в том, что некоторые из них не смогут выплатить долг. Если речь будет идти об угрозе ликвидации предприятия, отсроченные социальные и налоговые выплаты будут отменены. В этом случае будем исходить из критерия, грозит ли данному предприятию банкротство», — объяснил Ле Мэр. Ранее министр финансов говорил, что после санитарного кризиса страну ожидает худшая рецессия со времен окончания Второй мировой войны.

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Специалисты французского института статистики Insee предупредили, что для Франции экономические последствия эпидемии коронавируса будут серьезней, чем в период кризиса 2008 года. Очередной отчет институт опубликовал в четверг, 9 апреля. В нем пока не указаны новые оценки сокращения ВВП, но авторы документа отмечают, что предыдущие оценки — сокращение на 12% в первом квартале и на 3% за год — следует пересмотреть. «Чем дольше будет длиться карантин, тем больше времени понадобится для реорганизации некоторых производственных цепочек в ряде отраслей», — предупреждает Insee.

В целом экономическая активность в стране сократилась на 36%. Потери в секторе торговли и услуг, на который приходится три четверти французского ВВП, составили 42%. При этом, к примеру, агропромышленный сектор удерживает показатели, близкие к докризисным.

Insee констатирует сокращение потребительских расходов более чем на треть по сравнению с обычным периодом. Эксперты основывались на информации о банковских транзакциях. По их данным, резко снизились траты на топливо, подскочившие накануне введения всеобщего карантина, автомобили и одежду, также логичным образом сократились расходы на услуги сектора общественного питания и индустрии развлечений. При этом остались стабильными или выросли расходы на телекоммуникационные услуги, электроэнергию и продукцию агропромышленного сектора.

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