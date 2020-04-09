Франция удвоит расходы на спасение экономики до 100 млрд евро

С 45 до 100 миллиардов евро французское правительство увеличит расходы бюджета на экстренный план поддержки экономики в условиях «наихудшей рецессии с 1945 года». Об удвоении суммы финансовых мер в четверг, 9 апреля, сообщили деловому изданию Les Echos министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр бюджета Жеральд Дарманен. По предварительным оценкам, спад в экономике Франции в этом году ожидается на уровне 6% ВВП.

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Министры сообщили, что поправки в закон о бюджете на 2020 год с новыми мерами Совет министров Франции рассмотрит на будущей неделе. Пакет экстренных мер поддержки бизнеса на сумму 45 млрд евро был одобрен в конце марта, при введении строгого карантина. События последних недель и спад экономической активности на 36% вынуждают правительство к увеличению расходов.

В интервью Les Echos министр экономики и финансов повторил, что нынешняя рецессия во Франции будет самой масштабной с 1945 года, а экономические прогнозы зависят от нескольких неизвестных, в том числе от продолжительности карантина (в будущий понедельник президент Эмманюэль Макрон объявит о его продлении после 15 апреля, но на какой срок, пока неизвестно).

Что входит в план поддержки бизнеса

Миллиардных расходов требует финансирование режима «временной безработицы», на который перешли, по данным на 8 апреля, уже 700 000 французских предприятий. 6,3 миллиона человек, треть всех работников частного сектора, перешли на этот форс-мажорный режим «технической/частичной» безработицы (chômage technique/partiel). Режим позволяет избежать увольнений, сохраняя рабочие места в период кризиса. Работники получают 84% своей «чистой» зарплаты за счет бюджета. В первоначальном плане на эту меру было заложено 8,5 млрд евро (эта цифра будет существенно больше).

План предполагает отсрочку на три месяца по выплате налогов и социальных отчислений. 8 апреля в интервью телеканалу France-2 министр экономики Брюно Ле Мэр сообщил, что впоследствии предприятиям, которые окажутся на грани банкротства, отсроченные налоговые и социальные выплаты могут быть отменены вовсе.

Для малых предприятий, чья работа прекращена из-за карантинных мер, заморожены арендная плата, оплата электричества, газа и воды.

Для микропредприятий (с оборотом до 1 млн евро и числом работников до 10), индивидуальных предпринимателей, самозанятых создан Фонд солидарности, из которого можно получить экстренную помощь до 3500 евро.

Отдельно от этого пакета мер правительство объявило о государственных гарантиях по экстренным кредитам для бизнеса на общую сумму 300 млрд евро. Предприятия могут получить под госгарантии беспроцентный кредит в банках в размере своего трехмесячного оборота. Выплата кредита начнется не раньше, чем через год.

Наконец, уточненный план министерства экономики и финансов предполагает увеличение с 2 до 7 миллиардов дополнительных расходов на здравоохранение.

Что с рецессией

На данный момент правительство Франции ожидает в 2020 году спад экономики на 6% ВВП, а также рост дефицита бюджета на 7,6%! Госдолг Франции таким образом может вырасти до 112% ВВП. Такова оценка масштаба рецессии в случае, если карантин продлится два месяца (до середины мая).

После трех недель карантина экономическая активность во Франции сократилась больше чем на треть (35%), сообщил Национальный институт статистики INSEE. В строительстве спад составил 88%, в промышленности — 44%, в секторе торговли и услуг — 42%.

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