Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек

За последние сутки во французских больницах скончалось 424 пациента с диагнозом Covid-19, увеличив число жертв в больницах до 8044 человек. Еще 4 166 человек, по новым уточненным данным, умерли за время эпидемии в домах престарелых. Таким образом, власти оценивают общее число погибших от коронавирусной инфекции в 12 210 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказал на ежедневной пресс-конференции руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон.

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Во Франции

По данным чиновника, в больницах с диагнозом Covid-19 на сегодняшний день остаются более 30 тысяч человек, в том числе около трех тысяч были госпитализированы за последние сутки. При этом две тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из больниц за последние 24 часа.

7066 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Число нуждающихся в реанимации, по словам Саломона, сократилось впервые с начала эпидемии (накануне их было 7148 человек), но по-прежнему превышает количество мест, предусмотренных до кризиса в реанимационных отделениях страны (5000).

По словам Саломона, в общей сложности при помощи тестов ПЦР во Франции коронавирусная инфекция подтверждена у 86 334 человек (почти 4300 положительных тестов за последние сутки). С начала эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 23 200 человек.

В мире

В Великобритании за последние сутки скончался 881 пациент, зараженный коронавирусом. Общее число смертей в королевстве возросло до 7 978. Об этом в четверг объявил исполняющий обязанности главы правительства министр иностранных дел Доминик Рааб.

Вечером в четверг стало известно, что британский премьер Борис Джонсон, попавший в понедельник в реанимацию с диагнозом Covid-19, переведен в обычную палату.

В Италии число жертв превысило 18 тысяч человек, в том числе от Covid-19 погибли уже более ста медицинских работников.

В США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число погибших достигло 15 тысяч человек.

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