COVID-19: во Франции у скорой помощи нет возможности отвечать на вызовы из домов престарелых

У врачей скорой помощи нет возможности отвечать на вызовы пациентов с коронавирусом, живущих в домах престарелых. Об этом заявил заместитель мэра французской столицы Эмманюэль Грегуар в эфире телеканала BFMTV в четверг, 9 апреля.

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Во Франции более 3000 человек умерли в домах для престарелых с начала эпидемии COVID-19. Грегуар с сожалением признал, что «поступали вызовы, на которые было невозможно ответить, и это привело к смерти от COVID-19 некоторого количества человек, проживавших в домах престарелых».

«Невозможность увидеться с семьей, невозможность получить должный уход в конце жизни… Такие драмы известны больничным службам», — констатировал заместитель мэра.

По его словам, врачи скорой помощи часто просто не имеют возможности ответить на все вызовы: «Скорая не приезжает, там говорят, что не могут приехать, и пациенты остаются в своих комнатах. Именно это происходит в домах престарелых во Франции. Но врачей в этом упрекнуть нельзя».

Он напомнил, что одной из главных сложностей в борьбе с эпидемией коронавируса является нехватка мест в реанимации. «Слишком много людей тяжело болеют одновременно, и наша медицинская система просто не имеет материальной возможности принять стольких пациентов одновременно», — объяснил политик.

В среду, 8 апреля, руководитель Главного управления здравоохранения Жером Саломон заявил, что за сутки во Франции скончался 541 пациент. Число жертв COVID-19 с начала эпидемии выросло в стране до 10 869 человек, в реанимации, по данным на вечер среды, находилось рекордное число пациентов — 7148. Ожидается, что 13 апреля президент Эмманюэль Макрон объявит о продлении карантина во Франции.

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