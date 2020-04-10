Архиепископ Парижа благословил больных и врачей с паперти Сакре-Кер

Католическая и протестантская общины Франции отмечают 10 апреля Страстную пятницу. Накануне, в Великий четверг, архиепископ Парижа Мишель Опети с паперти базилики Сакре-Кер на Монмартре благословил город и всю страну. В благословении он пожелал выздоровления больным и стойкости и сил для тех, кто борется с эпидемией.

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Базилика, построенная сто лет назад, закрыта для посещений в связи с эпидемией коронавируса. Церемония впервые происходила в отсутствие паствы. Многие участвовавшие в ней епископы носили медицинские маски.

Архиепископ включил в благословение слова о пандемии коронавируса и попросил «стойкости и сил для тех, кто борется» с ней и кто помогает ближним. Базилика Сакре-Кер (Сердца Христова) была построена в 1914 году в одной из самых высоких точек Парижа, на холме Монмартр (130 м) в память о жертвах франко-прусской войны. Кафедральный собор Парижской Богоматери после пожара 15 апреля 2019 года, повлекшего сильные разрушения. закрыт на реставрацию.

Первая церемония в Нотр-Дам после пожара

В пятницу архиепископ продолжил страстные бдения в соборе Парижской Богоматери, у реликвии Тернового венца. «Это символ нашей надежды, — сказал он в эфире канала BFMTV. — Собор жив, последнее слово не сказано, мы победим пандемию. Пасха — праздник Воскресения, жизнь победит смерть». Во время бдений в соборе были прочтены выдержки из произведений французской литературы, посвященные Пасхе.

Venerating the Holy Crown of Thorns this morning in Notre-Dame de Paris, +Michel Aupetit, Abp of Paris, imparting the blessing: "At the foot of this Cross, that dominates this Cathedral, I wish to bless the whole world, In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit" pic.twitter.com/Cp3vJwAdOq — Catholic Sat (@CatholicSat) April 10, 2020

На пасхальной церемонии в Нотр-Дам, первой после пожара апреля прошлого года, присутствовало семь человек: три священника и архиепископ, а также три певца, которые исполнили Ave Maria Шуберта. Это была не месса, подчеркивают в парижской архиепископии. Как известно, на Страстную пятницу в храмах не служат литургию.

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