Более 13 тысяч человек скончались от COVID-19 во Франции

Во Франции число жертв коронавируса достигло 13 197 человек. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил начальник Главного управления здравоохранения французского минздрава Жером Саломон. За сутки в больницах от COVID-19 скончались 554 человека.

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По данным профильного ведомства, во Франции выявили более 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В больницах находятся около 31 тысячи пациентов.

Как подчеркнул Жером Саломон, карантинные меры, введенные во Франции, позволили «сгладить» кривую коронавируса и замедлить эпидемию. За последние сутки число пациентов в реанимации уменьшилось на 62 человека. Представитель министерства здравоохранения сравнил это с «тусклым лучом солнца», важным для медицинских работников.

Как сообщили во французском минздраве, в больнице также скончался ребенок в возрасте менее 10 лет, у которого выявили коронавирус. Жером Саломон уточнил, что причиной его смерти могла стать другая болезнь. Подробностей этого случая он не привел.

Жером Саломон также сказал, что на данный момент французские исследователи не уверены, позволяет ли бессимптомное или легкое течение болезни, вызванной коронавирусом, выработать антитела в организме больного. «У нас есть сомнения, в ближайшие недели мы ответим на этот вопрос», — сказал чиновник.

Всего от COVID-19 во Франции с начала марта вылечились более 25 тысяч человек.

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