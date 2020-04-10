Во Франции на Пасху усилили меры по контролю карантинного режима

Во Франции в пятницу, 10 апреля, начинаются длительные пасхальные выходные. Власти опасаются увеличения числа нарушений карантинного режима. В связи с этим в нескольких городах и регионах карантинные меры были усилены. Глава французского МВД попросил мэров не отменять решения об обязательном ношении масок. Он полагает, что это может ослабить соблюдение карантина.

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Во Франции понедельник после пасхального воскресенья является выходным днем. Кроме того, в стране стоит летняя погода, температура днем в Париже достигает 20°C.

Французские власти опасаются, что жители будут чаще нарушать карантин, действующий с 17 марта. В связи с этим в нескольких городах и регионах были усилены карантинные меры. В частности, усилен контроль на побережьях и пляжах, а также вокруг лесных массивов и на автострадах.

В Эльзасе, где отмечен один из самых высоких уровней заражения коронавирусной инфекцией в стране, запрещено заниматься спортом на улице в дневное время. Такое же решение принял муниципалитет города Сент-Этьен (регион Рона — Альпы). Ранее эту меру ввела мэрия Парижа.

Во многих курортных городах префекторальным решением запрещена любая туристическая деятельность, в частности, сдача в наем жилья.

В четверг, 9 апреля, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поручил префектам регионов обратиться к мэрам французских городов и попросить их отменить распоряжения об обязательном ношении масок. Об этом он заявил парламентской комиссии по Covid-19. По его словам, подобные распоряжения предполагают, что в масках не обязательно соблюдать карантин.

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