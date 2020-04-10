Во Франции разгорелась полемика вокруг цен на гробы

Во Франции разгорелась полемика относительно цен на ритуальные услуги. В четверг, 9 апреля, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер потребовал провести проверку тарифов, а также соответствие остальных представляемых услуг существующему законодательству. Часть расходов во время эпидемии государство решило взять на себя.

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Один складской корпус оптового рынка Ренжис под Парижем в начале апреля был переоборудован под временный морг, управление которым было поручено крупнейшему во Франции оператору рынка ритуальных услуг OGF.

Однако тарифы, которые установила компания, вызвали недоумение многих французских политиков. Глава «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, в частности, написал в своем твиттере: «Вот он, новый мир, умираешь в одиночку, без дружеской руки, и семья должна заплатить, чтобы получить своих мертвых? Хватит! Можно изолировать наши тела, но не человеческое состояние».

В четверг, 9 апреля, Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер потребовал провести проверку тарифов, установленных компанией, а также соответствие остальных представляемых ею услуг существующему законодательству.

«Не совсем нормально, что в ситуации карантина и увеличенной смертности населения расходы ложатся на плечи семей», — заявил министр парламентской комиссии по Covid-19. В тот же день глава МВД объявил, что государство возьмет на себя расходы, связанные с задержкой похорон, а именно содержание тела в морге начиная с седьмого дня после смерти. До сих пор эти услуги были платными, первые шесть дней ритуальных услуг обходились родственникам в общую сумму в 159 евро, а затем приходилось платить 35 евро в день. Возможность попрощаться с близкими у гроба стоит 55 евро в час.

Во время эпидемии OGF был вынужден был увеличить свой оборот. 120 сотрудников предприятия работают 39 часов в неделю и выпускают 410 гробов в неделю вместо обычных 370.

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