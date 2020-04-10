На опустевшем из-за коронавируса пляже во Франции заметили акулу

На пляже французского города Ментона на Лазурном побережье заметили акулу. Как сообщает Franceinfo, ее недалеко от опустевшего из-за коронавируса порта засняла студентка из местного кампуса SciencePo. Как пояснили журналистам эксперты, акулы для этого региона — не редкость, но они боятся шума и редко приближаются к берегу.

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Акула попала на видео в четверг днем. Автор ролика в интервью Franceinfo отметила, что увидела акулу с балкона около полудня. «Сначала мы подумали, что это дельфин. Но посмотрели в бинокль и убедились, что это акула. Она несколько раз проплыла туда-обратно вдоль пляжа, иногда ускоряясь. Все это длилось 3–5 минут», — рассказала студентка.

De nouvelles images du requin filmé ce jeudi 9 avril à Menton par Sabrina Barré Plus d'informations :... Publiée par France 3 Côte d'Azur sur Vendredi 10 avril 2020

«Это явно акула, а не костная рыба. Мы видим рыбу цилиндрической формы с характерными плавниками», — отметил в интервью местному телеканалу France 3 представитель музея океанографии Монако Пьер Жиль. О какой именно акуле может идти речь, специалист не сообщил, однако, по его словам, рыба ведет себя спокойно и, вероятно, не была ранена.

Акулы часто встречаются в Средиземном море недалеко от Ментоны и Монако, однако обычно не подплывают близко к берегу. По словам главы туристического центра исследования моря и гор из Ниццы Ришара Шелма, акулы держатся далеко от портов из-за шума. «Эффект виден: как только человек уходит, природа забирает свое», — сказал эксперт в комментарии France 3.

После введения карантинных мер исследователи стали чаще замечать крупных рыб и млекопитающих рядом с берегом. 7 апреля рядом с Марселем заметили финвалов — крупных китов, размер которых может достигать 22 метров. По данным администрации национального парка Каланки, в последние три недели ученые также наблюдают в прибрежных водах больше дельфинов и морских птиц.

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